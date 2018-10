Niklashausen III schließt zur Spitze auf

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen siegte die SG Dörlesberg/Nassig bereits am Donnerstag gegen Lauda II. Am Freitag gewannen Külsheim II und Höpfingen/Walldürn bei ihren Auswärtsauftritten beim ETSV Lauda II sowie Neunstetten, während Niklashausen III in eigener Halle gegen Tauberbischofsheim II mit einem Kantersieg aufwartete.

SG Dörlesberg/Nassig – ETSV Lauda II 9:4. 2:1 führte die SG zu Beginn, ehe Slomka gegen Hirschinger ausglich. V. Goldschmitt, H. Goldschmitt, Betzel und Eirich erhöhten gegen Kleist, Dertinger, Schütz und Neuser auf 6:2. Muhr und Kleist gelangen gegen Friedlein und Hirschinger Siege zum 4:6, doch mehr war nicht möglich, ehe die SG mit V. Goldschmitt, H. Goldschmitt und Betzel gegen Slomka, Schütz und Dertinger für klare Verhältnisse sorgte.

ETSV Lauda II – FC Külsheim II 7:9. Im Match der beiden zweiten Garnituren wurde bis zum letzten Ballwechsel hart um den Sieg gerungen. Der Gast führte zunächst 2:1 und erhöhte mit Schanzenbächer und H. Würzberger gegen Kleist und Slomka auf 4:1. Nach den Siegen von Schütz, Dertinger, Muhr und Berger gegen Stang, Wüst, Hepp und Betz stand es 5:4. Der Gast hielt dagegen und punktete mit H. Würzberger, Schanzenbächer, Wüst und Stang gegen Kleist, Slomka, Schütz und Dertinger zum 8:5. Muhr und Berger sorgten mit Siegen gegen Betz und Hepp nicht nur für den 7:8 Anschluss, sondern auch für die Entscheidung der Doppelteams. Dabei gelang der Gästecrew H. Würzberger/Betz gegen Slomka/Muhr der knappe Zweierpack.

SV Niklashausen III – TSV Tauberbischofsheim II 9:0. Das war lediglich eine Pflichtaufgabe für den SV, Nach den drei Doppelsiegen ließ man nichts anbrennen und siegte mit H. Heß, Hamann, R. Heß, R. Sorger, S. Sorger und Kohl gegen Fröhlich, Schörösch, Sieron, Arnold, Müller und Kruse.

TSV Neunstetten - SG Höpfingen/Walldürn 4:9. Mit einer 2:1-Führung eröffnete die SG die Partie. Nach dem Ausgleich durch Rüdinger gegen Ott, punktete der Gast mit Baumann, Schaborak und Miko gegen Hemmrich, Hendel und Hambrecht zum 5:2. Wolf und Fluhrer brachten den TSV mit Siegen gegen Kaufmann und Braun auf 4:5 heran, damit allerdings war man mit dem Latein auch schon am Ende angelangt. Fortan gewann die SG mit Baumann, Ott, Miko und Schaborak gegen Rüdinger, Hemmrich, Hendel und Hambrecht. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018