Noch ist nichts entschieden

Rund 14 Tage vor dem Ende der Saison 2017/18 sind die Titelkämpfe in allen Spielklassen des Tischtennis-Bezirks Tauberbischofsheim noch im Gange. In der Kreisliga führen Tauberbischofsheim II und Grünenwört das Feld an, in der Kreisklasse A sind es Oberschüpf und Schweigern.

Kreisliga

TTC Bobstadt – FC Gissigheim 0:9. Eine klare Sache für den Gast, der zunächst 3:0 vorne lag. Im weiteren Verlauf gewannen Veith, Hetzler, Achstetter, Stahl, Häfner und Ullrich, gegen Quenzer, Scherer, Deissler, Throm, Beier und M. Behringer.