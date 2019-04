Platz drei zum Saisonende

Am letzten Spieltag gab es Niederlagen für den VfB MGH I und II: Die Erste verlor gegen Roßfeld, die Zweite in Buchenbach.

Herren Bezirksklasse A Gr. 1

VfB Bad Mergentheim I – TSV Rossfeld III 4:9 (22:34 Sätze). Im letzten Spiel der Verbandsrunde 2018/19 kam die Mannschaft vom TSV Rossfeld III nach Bad Mergentheim in den Stadtgarten. Unerwartet deutlich fiel dann auch die Niederlage aus. Die Eingangsdoppel fielen noch positiv für Mergentheim aus. Giller/Frey und Uhl/Kraft konnten ihre Spiele in Punkte für Bad Mergentheim ummünzen. Pattschull/Wegner gaben die Partie ab. Kurios, alle Doppel gingen über fünf Sätze. Pattschull setzte nur das 3:1, Uhl verlor gegen die Nummer eins aus Rossfeld in fünf Sätzen. Giller musste nun im fünften Satz in die Verlängerung um den Punkt zu retten. Frey gab sein Match in vier Sätzen ab. Das hintere Paarkreuz mit Wegner und Kraft konnte nichts bestellen, wobei sich Wegner noch in einen fünften Satz rettete. Punktestand nach dem ersten Durchgang: 5:4 für Rossfeld. Dann kam der Einbruch beim VfB, und nacheinander gingen die Spiele von Pattschull, Uhl, Giller und Frey an Rossfeld zur deutlichen 9:4-Niederlage. Der VfB Bad Mergentheim beendet die Saison auf Platz drei.

Herren Kreisliga A Gr. 2

SC Buchenbach III – VfB Bad Mergentheim II 9:2 (29:8 Sätze). Stark ersatzgeschwächt trat die Zweite in Buchenbach an und kassierte eine deutliche Niederlage. Schon alle drei Eingangsdoppel gingen an Buchenbach. Den ersten Punkt für Mergentheim markierte Englert. Dann verloren nacheinander Scott-Backes, Almostafa, Mlotek, Karkhi und Knorr. Den zweiten Punkt holte Scott-Backes in seinem zweiten Einzel. Danach gab Englert noch ein Einzel ab und somit endete das Spiel mit 9:2. Bad Mergentheim gab damit den zweiten Platz an Buchenbach ab und beendete die Saison auf Platz drei.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Die dritte Mannschaft des VfB Bad Mergentheim beendet die Saison 2018/19 auf dem 8. Platz und bleibt somit in der Klasse. VfB/Bö

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.04.2019