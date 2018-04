Pokalwettbewerbe enden

Anzeige

Die Final-Spiele des Tauberpokals im Tischtennis finden am 21. und 22. April im Oberschüpfer Schloss statt. Im Vergleich zum regulären Pokalwettbewerb, der im Dreier-Mannschafts-System gespielt wird, wird im Tauberpokal innerhalb der einzelnen Ligen in Vierer-Teams der jeweilige Sieger ausgespielt.

Los geht es am Samstag um 10 Uhr mit der Jugend. Hier treffen der TSV Tauberbischofsheim und die SG Lauda/Oberlauda I aufeinander. Beide spielten in der Saison in der Bezirksklasse Ost. Anhand der Abschlusstabelle gilt die SG als Favorit.

Weiter geht es um 12 Uhr mit dem Finale der C-Klasse, in dem Vorjahressieger SC Grünenwört II auf den SV Schönfeld II trifft. Der SV Schönfeld steht auch um 14 Uhr im Finale der B-Klasse, trifft da jedoch auf den verlustpunktfreien Meister ETSV Lauda III. Somit scheint die Favoritenrolle zwar klar, doch die Schönfelder eliminierten im Pokalwettbewerb schon andere Favoriten.