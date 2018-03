Regionspokal in Niklashausen

Anzeige

Wie bereits im vergangenen Jahr findet am Sonntag in der Niklashäuser Pfeiferhalle das Tischtennis-Regionspokalfinale der Herren A sowie Damen B statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Hier wird der Sieger in der jeweiligen Eliteklasse des Regionspokalwettbewerbs des badischen Tischtennisverbands ermittelt. Hierzu entsenden die drei Bezirke der TT-Region Ost (Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach) ihre jeweiligen Bezirkspokalsieger dieser Spielklasse. Die im Dezember ermittelten Teilnehmer sind Badenligist SV Niklashausen sowie die beiden Verbandsklassenteams VfB Mosbach-Waldstadt und BJC Buchen. Bei den Damen starten Lohrbach und Neunstetten.

Es spielt jeweils „Jeder-gegen-Jeden“, die Auslosung der Begegnungen beziehungsweise der Reihenfolge der Spiele erfolgt vor Ort durch die Turnierleitung im Beisein der jeweiligen Mannschaftsführer. bko