Seckachs Überraschung gegen Külsheim II

Anzeige

SV Seckach – FC Külsheim II 9:6. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der FC Külsheim II das Match, ehe Eckl gegen R. Würzberger ausglich. Nach der erneuten Gästeführung durch H. Würzberger gegen Siegmann erhöhte der SV Seckach den Druck und siegte mit C. Thomaier, C. Wallisch und Th. Wallisch gegen Betz, Schanzenbächer und Weisz zum 5:3. Stang sorgte gegen D. Thomaier zwar für den Anschluss, doch schon im Gegenzug punktete der SV Seckach mit Eckl und Siegmann gegen H. Würzberger und R. Würzberger zum 7:4. Schanzenbächer und Stang gewannen gegen C. Thomaier und T. Wallisch zwar nochmals für den FC Külsheim II, dagegen aber standen die heimischen Erfolge durch C. Wallisch und D. Thomaier gegen Betz und Weisz.

SV Dertingen – FC Dörlesberg 3:9. Die Gäste aus Dörlesberg lagen in der Mandelberg-Halle von Beginn an ständig in Führung. Zunächst ging man 2:1 in Front und erhöhte dann durch Behringer gegen Braun auf 3:1. Hill gelang gegen Hirschinger der 2:3- Anschluss, auf der Gästeseite gewannen H. Goldschmitt, V. Goldschmitt und Betzel gegen Holzmann, Semmler und Keller zum 6:2. Kuhn siegte gegen Friedlein nochmals für den SV, während der FC mit Siegen von Hirschinger, Behringer und V. Goldschmitt gegen Braun, Hill und Holzmann das Match beendete. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.02.2018