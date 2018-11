Selbstsicher in die Partie

Das Tischtennis-Badenliga-Spitzenspiel gegen Kleinsteinbach steigt am Samstag in Niklashausen. Mit fünf Siegen in fünf Spielen noch ungeschlagen führen die Taubertäler die Tabelle an und müssen nun gegen die auch noch ungeschlagene TTG Kleinsteinbach/Singen ran.

Kleinsteinbach dürfte vielen Fans noch gut in Erinnerung sein, als man vor einigen Jahren bei einem legendären Spiel den Aufstieg in die Badenliga besiegelte. Nicht weniger spannend wird das kommende Spiel werden, in welchem beide Mannschaften versuchen werden, dem Gegner die erste Niederlage der Saison beizubringen. Im vorderen Paarkreuz könnte das Verhältnis leicht zugunsten der Taubertäler ausfallen, während im mittleren Paarkreuz eher Kleinsteinbach die besseren Karten hat. „Hinten haben die Gäste noch eine weiße Weste, so dass es für unsere Jungs schwer werden wird“, mutmaßt Teammanager Bastian Kohl.

Bestens gerüstet und mit genug Selbstvertrauen ausgestattet fiebert man deshalb in Niklashausen dem Wochenende entgegen und will den Zuschauern wieder Tischtennis auf höchstem Niveau bieten. Die Pfeiferhalle öffnet ihre Pforten um 18 Uhr, ehe man um 19 Uhr in einen spannenden Tischtennisabend startet. Nach dem Spiel will man den Abend beim „Apres-TT“ im goldenen Adler in Höhefeld ausklingen lassen. svn

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018