SG Höpfingen/Walldürn will sich weiter in der Spitzengruppe festsetzen

Anzeige

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen stehen drei Partien auf dem Programm. Am Freitag erwartet die SG Höpfingen/Walldürn den SV Seckach, während Verfolger FC Külsheim II in heimischer Halle auf Spitzenreiter ETSV Lauda trifft. Am Samstag gastiert der TSV Neunstetten in Dertingen.

SG Höpfingen/Walldürn – SV Seckach (Freitag, 20 Uhr). Die SG (17:9 Punkte) hat sich nach einer Leistungssteigerung bis in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Der Gast (11:13) dürfte seine Ziele noch nicht erreicht haben, steht man doch auf dem drittletzten Rang, der die Relegation bedeuten würde. Weitere Zähler werden daher angestrebt. Ob die allerdings bei dieser Visite möglich sind, ist mehr als fraglich. Bereits ein Remis wäre schon ein Erfolg für den SV.

FC Külsheim II – ETSV Lauda (Freitag, 20.15 Uhr). Die Brunnenstädter (17:7) unterlagen erst jüngst überraschend in Seckach, so dass man im Titelrennen doch erheblich an Boden verlor. Nun erscheint mit dem ETSV (24:2) der Spitzenreiter, gegen den erneut eine Niederlage droht.