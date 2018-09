Sieg ist unerwartet deutlich

Zum Saisonstart in der Bezirksklasse B erwartete die Elpersheimer Zweite die bislang unbekannte Mannschaft aus Untermünkheim, die nicht in ihrer Bestbesetzung anreisen konnte. Die Gastgeber waren ihrerseits komplett und gingen unbekümmert ans Werk. Das Elpersheimer Doppel Eins Belschner/Kneifl hatten dank ihrer Aufschlagstärke wenig Probleme, den ersten Punkt für den SVE einzuheimsen. Das zweite Doppel hatte allerdings ebenso klar das Nachsehen gegen die Untermünkheimer. Das dritte Elpersheimer Doppel bestehend aus Simon Hopf und seinem Jugendtrainer Wilfried Fischer schaffte in vier Sätzen die wichtige Führung für die Hausherren. Unerwartet klar konnte das vordere Paarkreuz Belschner/Kneifl gleich in den Einzelbegegnungen nachlegen. In der Mitte folgte eine Punkteteilung, wobei Eckehard Lipinski seine Partie gerade noch drehen konnte. Im hinteren Paarkreuz hatte Wilfried Fischer relativ leichtes Spiel während Simon Hopf in seinem ersten Einsatz als aktiver Spieler gleich eine harte Nuss zu knacken hatte. Er löste diese Aufgabe mit beachtlicher Nervenstärke und brachte sein Team mit 7:2 in Führung. Im zweiten Durchgang bedurfte es zwei sehr hart umkämpften Fünfsatzsiegen von Ernst Belschner und Manfred Beck bis der erlösende neunte Punkt für den SV Elpersheim II unter Dach und Fach war.

Am nächsten Wochenende greifen auch die anderen Elpersheimer Mannschaften in den Spielbetrieb ein. Die Zweite fährt nach Neuenstein und die erste Mannschaft erwartet am Sonntag den TTC Gnadental. Die Jugend I fährt am Freitag nach Westgartshausen und empfängt am Samstag den TSV Ilshofen.

