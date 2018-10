Sieg und Niederlage

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost war der FC Hettingen am Wochenende zweimal gefordert. Am Freitag gastierte man in Niklashausen II wo man mit einer hohen Niederlage wieder auf die Heimreise geschickt wurde. Besser lief es für den FC am Samstag beim BJC Buchen II, denn dort gelang beim Lokalrivalen der zweite Saisonsieg.

SV Niklashausen II – FC Hettingen 9:2. Gegen die Taubertäler trat der Gast als krasser Außenseiter an, ein Fakt, der sich im gesamten Spielverlauf bestätigte. Nach der heimischen 2:1-Führung erhöhte der SV mit Degen, Rist und Goldschmitt gegen Kisling, Gremminger und J. Münch auf 5:1. Wachter siegte zwar gegen M. Heß für den Gast doch damit waren die Möglichkeiten auch schon erschöpft. Fortan gewann der SV mit Eckert, H. Heß, Degen und Rist gegen H. Münch, Bechtold, Gremminger und Kisling.

BJC Buchen II – FC Hettingen 5:9. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der FC das Match, ehe Schleißinger gegen Müller ausglich. Nach der erneuten Gästeführung durch Gremminger gegen Albrecht glich Frick gegen Wachter aus. Der FC verstärkte nun den Druck und punktete mit Kisling, Schwind, J. Münch und Gremminger gegen Scheuermann, Scheurich, Lenzen und Schleißinger zum 7:3. Albrecht und Scheuermann siegten gegen Müller und Wachter zum 5:7 während auf der Gegenseite die Partie durch Siege von Kisling und J. Münch gegen Frick und Scheurich entschieden wurde. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018