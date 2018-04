Sieg und Niederlagen

Anzeige

Erst danach setzten die Gastgeber zum Konter an und ergatterten zwei Anschlusspunkte. Ralf Stephan sorgte nochmals für einen Punkt und die 6:3-Halbzeitführung für Elpersheim. Im zweiten Durchgang sah zunächst alles nach einem glatten SVE-Sieg aus, aber Oberrot kam nochmals auf 6:8 heran.

Im letzten Einzel das Tages schaffte Manfred Beck, der kurzfristig eingesprungen war, den entscheidenden neunten Punkt zum Auswärtssieg.

Bezirksklasse B

SV Elpersheim II – SC Buchenbach II 1:9. Die Elpersheimer Zweite erwartete in starker „Unterbesetzung“ das Team des SC Buchenbach II und hatte dabei wenig zu bestellen. Schon die Eingangsdoppel gingen relativ klar an die Gäste von der Jagst. In den darauffolgenden Einzelspielen ging es zwar teilweise knapp zu, aber letztlich behielten die Buchenbacher die Oberhand. Besonderes Pech hatte Ernst Belschner. Er musste sich zwei Mal erst im fünften Satz in der Verlängerung geschlagen geben. Den Ehrenpunkt für Elpersheim schaffte Wilfried Fischer, der an ungewohnter Position drei gesetzt war. Erwähnenswert ist auch der Einsatz von Konstantin Sgaslik, der sich nicht scheute, in der bestehenden Personalnot auszuhelfen.

Kreisliga B

FC Langenburg II – SV Elpersheim III 9:5 Die Elpersheimer Dritte lieferte unter Aufbietung aller verfügbaren Kräfte einen offenen Schlagabtausch in Langenburg, musste sich aber letztlich doch ihrem Schicksal fügen. Herbert Landwehr überraschte mit seinem Doppelpartner Julian Hopf mit einem Sieg gegen das Doppel Nummer 1 der Gastgeber. In den Einzelspielen eroberte Gunter Stirnkorb vorne und Jugendspieler Simon Hopf in der Mitte einen SVE-Punkt. Der Rest ging an Langenburg zum 6:3-Zwischenstand. Im zweiten Durchgang sammelten Simon Hopf und Jürgen Eichhorn nochmals zwei Punkte für Elpersheim zum 9:5-Endestand. wf

