Sindolsheim souverän

Nur ein Sparprogramm hatten die Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen an diesem Spieltag zu bieten. In der Kreisliga setzte sich die Spvgg. Sindolsheim im Verfolgerduell gegen den TTC Korb II mit 9:4 durch. Die zweite Mannschaft von Sindolsheim bleibt dem Tabellenführer in der A-Klasse weiterhin auf den Fersen und der SV Adelsheim IV verteidigte seine Spitzenposition in der B-Klasse.

Kreisliga

Spvgg. Sindolsheim – TTC Korb II 9:4. Die Spvgg. Sindolsheim führt nach ihrem 9:4-Heimsieg über den TTC Korb II das dreiköpfige Verfolgerfeld an. In einem umkämpften Match sorgten im Doppel D. Kautzmann/A. Hettinger und J. Kautzmann/R. Nentwig sowie im Einzel D. (2) und J. Kautzmann, J. Kromer (2), G. Ohnsmann und Hettinger für den dem Spielverlauf nach etwas zu hoch ausgefallenen Erfolg der Gastgeber. Die Zähler für Korb erzielten T. Vetter/L. Tröger, Vetter, H. Hirsch und Tröger. Ebenfalls mit 9:4 gewann die Spvgg Hainstadt II gegen die SG Höpfingen-Walldürn II, und auch hier war das Spiel enger, als es das relativ deutliche Ergebnis vermuten lässt. Für Hainstadt siegten im Doppel Marco Gramlich/F. Bekpen und T. Herberich/W. Meidel, im Einzel M. Bekpen (2), Gramlich, Herberich, F. Bekpen (2) sowie Meidel. Die Punkte für die SG erzielten das Doppel W. Oks/M. Weihbrecht sowie im Einzel Matthias Gramlich, Weihbrecht und T. Greulich.

Kreisklasse A

Spvgg. Sindolsheim II – TV Hardheim II 9:6. Tabellenzweiter Spvgg. Sindolsheim II bezwang den TV Hardheim II dank einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung mit 9:6 und bewahrte somit seine weiße Weste. Markus Gakstatter/A. Hettinger, J. Rieger/G. Perlinger, Gakstatter, Hettinger (2), M. Häfner, W. Fechner, Rieger und Perlinger gewannen für die Einheimischen. Bei den Gästen, die sich teurer verkauften als es der Tabellenstand aussagt, punkteten H. Eckert/B. Reiter, J. Künkel, Eckert (2) und Reiter (2). Einen 9:1 Kantersieg feierte der TSV Neunstetten II beim SV Seckach III. Neunstetten spielte mit M. Rüdinger, H. Wolf, G. Fluhrer, R. Frauenschuh, M. Hambrecht und R. Rüdinger, den Ehrenpunkt für Seckach erkämpfte das Doppel R. Eckl/A. Hiertz.

Kreisklasse B

SV Adelsheim IV – Spvgg. Hainstadt III 6:4. Knapp mit 6:4 behielt Spitzenreiter SV Adelsheim IV die Oberhand über die Spvgg. Hainstadt III. A. Eckstein/H. Kniesner im Doppel sowie Eckstein (2), Kniesner, A. Wiese und D. Windmann im Einzel siegten für die Gastgeber. Für die glücklosen Gäste, punkteten J. Gentner/D. Herberich, Gentner und K. Kowitzke (2). dk

