Souveräner Sieg im letzten Heimspiel

Herren Bezirksklasse

VfB Bad Mergentheim I – TSV Michelbach/B 9:3. Die erste Mannschaft des VfB Bad Mergentheim empfing in Bestbesetzung den TSV Michelbach/B. In den Eingangsdoppeln punkteten Pattschull/Schrickel und Frey/Giller. Uhl/Wegner verloren knapp. Bei den Einzeln brachten Pattschull, Uhl und Schrickel die Mergentheimer mit 5:1 in Führung. Wegner kam mit seinem Gegner nicht zurecht und verlor in vier Sätzen. Die nächsten Punkte holten Frey, Giller und Pattschull zum 8:2. Uhl ließ noch einen Punkt für Michelbach zu, bevor Schrickel den 9:3-Endstand herstellte.

Herren Kreisliga B