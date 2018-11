Spannend und auch fair

Das Bezirksliga-Team des SV Elpersheim lieferte sich beim FC Oberrot ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen und unterlag nach mehr als vier Stunden Tischtenniskrimi mit 9:7. In den Doppeln konnten sich die Taubertäler einen 2:1-Vorsprung herausspielen. Dieser Punktvorsprung blieb auch in den Einzelbegegnungen im vorderen Paarkreuz erhalten, wobei Uwe Michel sein Spiel für den SVE gewann. Nun sollte es aber bis zum letzten Einzel dauern, ehe Hartmut Ihl wieder einen Punkt für Elpersheim eintragen lassen konnte. Somit hatten sich die Hausherren einen knappen 5:4-Vorsprung erarbeitet. Im zweiten Durchgang schaffte der SV Elpersheim durch drei Punkte von Uwe Michel, Gerhard Bauer und Philipp Behringer eine zwischenzeitliche Führung zum 6:7. Doch leider gingen die letzten drei Spiele samt Schlussdoppel an Oberrot. So hatte der SV Elpersheim mit 31:28 zwar mehr Sätze auf seinem Konto, aber die beiden Punkte im Kampf um die Tabellenspitze blieben in Oberrot.

Bezirksklasse B

SV Elpersheim - TSV Gerabronn II 5:9. Die Elpersheimer Zweite empfing das Team vom TSV Gerabronn II zum erwarteten schweren Schlagabtausch. In den Doppeln zeigten sich die Gastgeber taktisch gut eingestellt und gingen mit 2:1 in Führung. Ernst Belschner konnte gleich im ersten Einzel den Vorsprung ausbauen. Von den weiteren Spielen in Runde Eins konnte nur noch Wilfried Fischer für den SVE punkten, was einen 5:4-Vorsprung für Gerabronn ergab. In der zweiten Hälfte hielt Klaus Kneifl mi seinem Einzelerfolg den Anschluss für den SVE, aber die weiteren Duelle gingen twar knapp, aber allesamt an Gerabronn. Somit war nach nur zweieinhalb Stunden mit 9:5 Schluss und die Elpersheimer rutschten in der Tabelle weiter ab.

Jungen U18 Kreisliga C

SV Elpersheim II - FC Creglingen 1:9. Im Spiel gegen den FC Creglingen musste die Elpersheimer Truppe erstmalig eine empfindliche 1:9 - Niederlage einstecken. Die Spieler aus Creglingen waren dem SVE-Nachwuchs nicht nur körperlich überlegen, sondern verfügten auch über mehr Ballsicherheit. So ging ein Spiel ums andere auf das Konto der Creglinger David Jacoby, Luca Zink und Anton Konrad. Den Ehrenpunkt für Elpersheim schaffte Fabian Wilhelm. sve

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018