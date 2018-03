Spannende Partien erwartet

Anzeige

Diese beiden Finals werden am Sonntag, 18. März, ab 10.30 Uhr in der Pfeiferhalle in Niklashausen ausgespielt.

Zeitgleich finden in Dörlesberg in der Waldsporthalle die Finals Herren B (bis Bezirksliga) und Herren C (bis Kreisliga) statt. Im B-Pokal treffen drei Vereine der Bezirksliga Ost aufeinander: der FC Külsheim, der SV Adelsheim II und der TV Eberbach. Interessanterweise handelt es sich dabei auch um die drei Erstplatzierten der Bezirksliga, die wohl auch den Aufstieg unter sich ausmachen werden.

Im C-Pokalfinale stehen der TSV Tauberbischofsheim II, der TV Hardheim I und der VfB Mosbach-Waldstadt III. Während Tauberbischofsheim momentan auf dem zweiten Platz der Kreisliga Tauberbischofsheim liegt, ist der TV Hardheim noch verlustpunktfrei in der Kreisliga Buchen und strebt dem Aufstieg entgegen. Der VfB Mosbach-Waldstadt III liegt in der Kreisliga Mosbach auf Platz drei und dürfte keine Chancen mehr haben, oben anzugreifen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018