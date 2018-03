Spektakuläres im U18-Finale

Anzeige

Das Ranglistenturnier der Jugend des Tischtennisbezirks Buchen wurde in der Schulsporthalle in Hainstadt ausgetragen. Dabei ging es um die Qualifikation für die Regionsrangliste Nord/Ost des Badischen Tischtennisverbandes.

In diesem Turnier, das am 28. und 29. April in diesem Jahr in Buchen ausgespielt wird, treten die besten Nachwuchsakteure der Bezirke Buchen, Heidelberg, Mosbach, Rhein-Neckar und Tauberbischofsheim gegeneinander an.

Unter der Gesamtleitung von Bezirksvorsitzendem Peter Scheurich und der Turnierleitung von Sportwart Jörg Kromer, Jugendwart Dieter Kautzmann und Sportausschussmitglied Wolfgang Großkinsky gingen insgesamt 30 Jugendliche in den verschiedenen Altersklassen an den Start.