Spitzenreiter gibt sich keine Blöße

In den vier Partien der Tischtennis-Bezirksliga Ost gab es durchweg Heimsiege. Spitzenreiter Niklashausen II schickte den ETSV mit einer hohen Niederlage wieder auf die Heimreise. Gleiches gelang Schefflenz/Auerbach gegen Tauberbischofsheim. Eberbach und Mosbach/Waldstadt II trafen dagegen auf erheblich mehr Wederstand, bis sie jeweils in heimischer Halle gegen Hainstadt beziehungsweise Buchen II knappe Siege eingefahren hatten.

SV Niklashausen II – ETSV Lauda 9:1. Es war eine klare Sache für den Tabellenführer, der nach seiner 3:0-Führung mit Siegen von Rist, Anderlik, Behringer, M. Heß und Eckert gegen Adelmann, Ihl, Lerke, Appel und Slomka auf 8:0 erhöhte. Bei diesem Stand gelang den Gästen durch Hermann gegen Backs der einzige Sieg, denn schon im Gegenzug beendete Rist gegen Appel das Match.

TTC Schefflenz/Auerbach – TSV Tauberbischofsheim 9:2. Mit 2:1 führte der TTC nach der Eröffnung, ehe Siebert gegen Ickert auf 3:1 erhöhte. Krause sorgte gegen Kazakis zwar noch für den Anschluss, doch da das war es dann auch schon für die Gäste. Fortan gewannen die Einheimischen mit Waschitscheck, Mack, Peng, Körner, Siebert und Kazakis gegen Steidten, Roth, Billek, Reinhard, Krause und Ickert.

TV Eberbach – Spvgg. Hainstadt 9:6. Der Gast hatte zunächst mehr vom Geschehen und eröffnete mit einer 2:1-Führung. Nach dem Ausgleich durch Becker gegen H. Herberich punkteten Geißelhardt, M. Preuhs und C. Preuhs gegen Schuler, Huber und Esgin zur 5:2-Gästeführung. Der TV fand nun besser seinen Rhythmus und siegte mit Neidig und Wettig gegen Fichtler und D. Herberich zum 4:5. Nach dem 6:4 durch Geißelhardt gegen Becker waren die Möglichkeiten der Spvgg. aber erschöpft. In der Schlussphase gewann der TV mit Schuler, Huber, Esgin, Neidig und Wettig gegen H. Herberich, C. Preuhs, M. Preuhs, D. Herberich und Fichtler. VfB Mosbach/Waldstadt II – BJC Buchen II 9:7. Im Match der beiden zweiten Garnituren wurde bis zum letzten Ballwechsel hart um die Zähler gerungen. Der Gast war dabei ebenbürtig und ging nach einem 1:2-Rückstand durch Siege von Schleißinger und Dörrich gegen Richter und Beck 3:2 in Front. Nach dem Ausgleich durch Lellek gegen Scheuermann gelang Albrecht gegen Szak die 4:3-Gästeführung. Nun punkteten Knaus und Bronner gegen Münch und Scheurich zum 5:4, ehe der Gast nach Siegen von Dörrich und Schleißinger gegen Richter und Becker mit 6:5 vorne lag. Das Wechselspiel setzte sich fort, denn nach den Erfolgen von Lellek und Szak gegen Albrecht und Scheuermann lag der VfB mit 7:6 vorne. Scheurich sorgte gegen Knaus für den 7:7-Ausgleich, während im letzten Einzelmatch Bronner gegen Münch zur 8:7 erfolgreich war. Im fälligen Finale der Doppelteams bezwang die heimische Kombination Richter/Szak das Gästeduo Schleißingert/Albrecht. ege

