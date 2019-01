Spitzentrio der Kreisliga ist im Moment gleichauf

In allen Spielklassen des Tischtenniskreises Tauberbischofsheim fanden während der Woche Partien statt. In der Kreisliga wurde viermal gespielt, dabei gelangen den Topfavoriten Grünenwört, Dertingen und Gissigheim Siege, so dass alle drei Teams Zähler gleich das Feld anführen. In der A-Klasse gelang dem FC Eichel gegen Lauda III ein Kantersieg.

Kreisliga

SG Dörlesberg/Nassig II – SC Grünenwört 6:9. Nach einer 2:1-Gästeführung glich Kunkel gegen Oetzel aus. Auch nach der erneuten Führung des SC durch Degen gegen Friedlein sorgte Schulz gegen Zeiger für den Gleichstand. Nach je drei weiteren Siegen durch Felde, Grein und Oetzel (SC) gegen Leisering, Steck und Friedlein sowie Hildenbrand, Kunkel und Schulz (SG) gegen E.Wagner, Degen und Feld stand es 6:6. Damit aber waren die heimischen Möglichkeiten erschöpft. Fortan gewannen die Maintäler mit Zeiger, Grein und A. Wagner gegen Leisering, Hildenbrand und Steck.

FC Gissigheim – TTV Oberlauda 9:1. Eine klare Sache für die Brehmbachtäler, die bereits zu Beginn eine 3:0-Führung vorlegten. Hetzler, Stahl und Veith erhöhten gegen Fischer, Fading und Appel auf 6:0. Bei diesem Stand gelang den Gästen durch Stolze gegen Ullrich der einzige Sieg, denn schon im Gegenzug siegten die Einheimischen mit Brehm und Häfner (beide kampflos) sowie Hetzler gegen Fading.

TSV Tauberbischofsheim III – FC Hundheim 7:9. Nach der heimischen 2:1-Führung aus der Doppeleröffnung kam der Gast stark auf und punktete mit M. Münkel, A. Münkel, H. Bischof und T. Hauck gegen Röder, Müller, Spang und Barthel zum 5:2. Hörner gewann gegen M. Münkel zum 3:5, während auf der Gegenseite B. Hauck, A. Münkel und M. Münkel gegen Henninger, Röder und Müller zum 8:3 erfolgreich waren. Unmittelbar vor einem klaren Sieg aber ließen es die Gäste ruhiger angehen, so dass der TSV Aufwind bekam und mit Spang, Barthel, Hörner und Henninger gegen T. Hauck, H. Bischof, B. Hauck und M. Münkel zum 7:8-Anschluss gelangte. Doppelfinale sorgte die Gästecrew A. Münkel/M. Münkel gegen Müller/Spang für den knappen Zweierpack.

TSV Schweigern – SV Dertingen 4:9. Der Gast ging zunächst 2:1 in Front und erhöhte mit Holzmann, Braun, Semmler und Hill gegen M. Riegler, S. Riegler, Müller und Meder auf 6:1. Nach dem 2:6 durch Fähr gegen Seubert, sorgte Kuhn gegen Eisert wieder für den alten Abstand. M. Riegler und S. Riegler gewannen gegen Braun und Holzmann nochmals für den TSV, ehe Hill und Semmler gegen Müller und Meder das Match beendeten.

Kreisklasse A

FC Eichel – ETSV Lauda III 9:1. Der FC bot gegen die Eisenbahner eine bemerkenswerte Leistung die zur Überlegenheit im gesamten Spielverlauf führte. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der FC das Match und gab somit bereits den einzige Zähler ab. Denn im weiteren Verlauf siegten Matejka (2), Segner, Röhrig, Balogh, Schmitt und Dill gegen Neuser, Kuhn, Schweitzer, Ihl, Reinhardt und Schwager.

Kreisklasse B

SV Schönfeld – TSV Assamstadt III 9:1. 3:0 führte der SV nach der Doppelrunde, ehe Meißner gegen Stumpf auf 4:0 erhöhte. Bickel punktete gegen S. Kraft zum 1:4, doch damit war man mit dem Latein schon am Ende. Fortan gewann der SV mit J. Kraft, Hüll, M. Kraft, Schmitt und Meißner gegen T. Burkert, Herdlein, P. Burkert, Lahmers und Bickel.

Kreisklasse C

TTC Bobstadt IV – FC Gissigheim III 9:5. Der TTC ging 2:1 in Führung. B. Achstetter und Bundschuh antworteten gegen Göller und Gruner zur 3:2-Gästeführung. Die Gastgeber siegten mit E. Quenzer, Volk, Würth, J. Quenzer und Göller gegen Geier, Dosch, einmal kampflos, Gehrig und Bundschuh zum 7:3. Der Gast gewann mit B. Achstetter und Dosch gegen Gruner und E. Quenzer, während auf der Gegenseite Volk und Würth für die Entscheidung sorgten.

Kreisklasse D

SV Schönfeld II – TTV Oberlauda III 8:0. Lediglich eine Pflichtaufgabe für den SV, der zunächst 2:0 in Führung ging. Weiter gewannen Wülk (2), Schlereth (2) Tref und Bittermann gegen Hofmann, Bader, Vonier und Dorstewitz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019