Stärkerer Gegner

Nach drei eher mäßigen Gegnern muss der SV Niklashausen am kommenden Wochenende in der Tischtennis-Badenliga nun sein Können beim TSV Karlsdorf unter Beweis stellen. Die nach insgesamt vier Spielen noch ungeschlagenen Taubertäler gehen als Favorit ins Rennen.

Dennoch mahnt Teammanager Bastian Kohl zur Vorsicht, da Karlsdorf wesentlich stärker einzuschätzen sei, als es der aktuelle Tabellenstand zeige. So sind die Hausherren auf den Positionen eins bis fünf sehr ausgeglichen und „können unsere Jungs jederzeit in Bedrängnis bringen“.

Voraussetzung, um die Hürde in Karlsdorf nehmen, werden wieder wichtige Punkte aus den Eingangsdoppeln sein. Hier ist man aufseiten der Taubertäler in der Konstellation Malcherek, Bereziuk, Szlubowski, Fiederling, Härle und Degen bestens vorbereitet. Während das Verhältnis im vorderen Paarkreuz klar zugunsten von Niklashausen ausfällt, werden die Chancen in den anderen beiden Paarkreuzen gleich verteilt sein.

So blickt man gespannt dem Samstagabend entgegen und hofft auf einen packenden Wettkampf und einen siegreichen Ausgang. bak

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018