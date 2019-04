Starker FC schafft ein Remis

Herren Bezirksklasse A Gr.1

VfB Bad Mergentheim I – FC Creglingen 8:8

Bad Mergentheim: Uwe Pattschull, Julian Uhl, Rudi Giller, Reinhold Frey, Herwig Wegner und Martin Kraft.

Der VfB musste mit Ersatzmann Kraft aus der Zweiten antreten, wodurch die eingespielten Doppel gesprengt wurden. Das Nummer-eins-Doppel Giller/Frey machte seine Sache gut, wie auch die Paarung Uhl/Kraft. Pattschull/Wegner gaben ihr Spiel in fünf Sätze ab und somit stand es 2:1 für Bad Mergentheim. Pattschull machte gegen Blechschmidt kurzen Prozess und Uhl kam mit Hütter nicht zurecht. Auch Giller unterlag Horn, wogegen Frey gegen Lay im fünften Satz erfolgreich war. Das hintere Paarkreuz mit Wegner und Kraft ließ gegen Egner und Gundel die 5:4-Führung nach dem ersten Durchgang für Creglingen zu. Der zweite Durchgang begann mit zwei Punkten von Pattschull und Uhl gegen Hütter und Blechschmidt. Giller setzte gegen Lay noch einen Punkt drauf. Frey zog gegen Horn in drei Sätzen den Kürzeren. Die Führung wechselte zu Gunsten von Bad Mergentheim zum 7:6. Wegner ließ den Ausgleich gegen Gundel zu und Kraft sicherte mit einem Sieg gegen Egner schon mal das vorläufige Unentschieden. Im entscheidenden Schlussdoppel waren die einzelnen Sätze zwar sehr knapp aber Giller/Frey kamen gegen Hütter/Lay nicht zum Sieg, so dass es beim gerechten 8:8-Unentschieden blieb.

Herren Kreisliga B Gr. 2

VfB Bad Mergentheim III – TSV Markelsheim II 3:9

Bad Mergentheim III: Davood Karkhi, Lukas Wegner, Simon Herold, Alexander Knorr, Martin Glibota und Roberto Müller.

Mit nur einem Punkt für Bad Mergentheim III wurden die Eingangsdoppel beendet. Karkhi/Knorr holten den Punkt. Wegner/Glibota und Herold/Müller verloren. Karkhi und Glibota steuerten noch einen Punkt gegen Olkus und Schmitt bei. Die weiteren Spiele von Wegner, Herold, Knorr und Müller gingen gegen Landwehr, Schieser, Herrmann und Krämer zum 6:3 Zwischenstand für Markelsheim nach dem ersten Durchgang. Durch Niederlagen von Karkhi, Wegner und Herold blieb es bei den drei Punkten für Bad Mergentheim. Das Spiel endete also 9:3 für Markelsheim.

Die nächsten Spiele: Der VfB Bad Mergentheim muss am 6. April um18 Uhr zum Lokalderby und Spitzenspiel der Liga (Erster gegen Zweiter) in Markelsheim antreten. MGH II empfängt am 5. April um 20 Uhr die Mannschaft vom FC Langenburg in der Turnhalle Stadtgarten. VfB/Bö

