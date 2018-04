Starker Schlussspurt bringt den sechsten Tabellenplatz

Anzeige

Die zweite Laudenbacher Tischtennis-Herrenmannschaft hat eine gute Rückrunde gespielt. In der Kreisliga B holte die Mannschaft um Mannschaftsführer Eric Stiefel zehn Punkte in der zweiten Halbserie. Mit 18:18 Punkten sind sie nicht mehr vom sechsten Tabellenplatz zu verdrängen.

In der Rückrunde stellte der TTF Laudenbach II mit Gerhard „Gerle“ Wolfert mit einer Bilanz von 15:3 Siegen sogar den besten Einzelspieler der Rückrunde. Beachtlich ist auch die Leistung von Senior Johannes Scherrer, der in seinen vier Einzeln ungeschlagen blieb. Die Doppelpaarung Gerhard Wolfert/Peter Przywara blieb in sieben Begegnungen unbesiegt.

Mit Erfolgen gegen Bad Mergentheim III und Elpersheim III war man erfolgversprechend in die Rückrunde gestartet. Gegen den Tabellenvierten FC Langenburg gab es dann allerdings eine 6:9 Heimniederlage. Auch von den beiden Auswärtsspielen bei Ilshofen II (9:5) und bei Buchenbach IV (9:5) kehrte man mit leeren Händen nach Hause.