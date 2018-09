Start mit Lokalderby

Zum Start in die neue Saison 2018/19 findet in der Bezirksliga Ost am Wochenende eine Partie statt. Im Lokalderby messen sich am Samstag die beiden Taubertalteams Lauda und Niklashausen II.

ETSV Lauda – SV Niklashausen II (Samstag, 15. September, 18 Uhr): Der Gast beendete die vergangene Saison mit einem gutem Platz im Mittelfeld, während die Eisenbahner nach ihrem Abstieg nun die Rückkehr in die Bezirksliga Ost realisierten. Inwieweit man dort sofort Fuß fassen kann, müssen die ersten Partien zeigen. Mit dem SV II erwartet man bereits zu Beginn einen Gegner, der aufgrund seiner Routine über eine beachtliche Schlagkraft verfügt. Deshalb wäre bereits ein Remis für den ETSV ein Erfolg. ege

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018