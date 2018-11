SV erobert die Führung wieder zurück

Bezirksliga Hohenlohe

SV Elpersheim – TSG Öhringen II 9:1. Wenig spektakulär verlief die Bezirksliga-Begegnung des SV Elpersheim I gegen die zweite Mannschaft der TSG Öhringen. Bereits in den Doppeln zogen die gastgebenden Taubertäler mit 3:0 davon. In den darauffolgenden Einzelspielen hatte Uwe Michel wenig Probleme mit seinem Gegenspieler, während Erwin Kilian über fünf Sätze gehen musste. Gerhard Bauer setzte die Siegesserie des SVE fort bevor Siegfried Oerthel den ersten Punkt für die Öhringer verbuchen konnte. Im hinteren Paarkreuz siegten Hartmut Ihl und Ralf Stephan ebenfalls glatt und sorgten damit für den beruhigenden 8:1-Zwischenstand.

Mit dem noch fehlenden Punkt machte Uwe Michel gleich im Anschluss den hohen Tagessieg perfekt. Damit setzt sich der SV Elpersheim I aufgrund des besseren Spielverhältnis vor dem TTC Gnadental III an die Tabellenspitze.

Bezirksklasse B

TTF Laudenbach – SV Elpersheim II 9:7. Das Lokalderby zwischen der ersten Mannschaft aus Laudenbach gegen den SV Elpersheim II konnte spannender nicht verlaufen und am Ende behielten die Tischtennisfreunde mit 9:7 die Oberhand. In den Doppeln verbuchten die Elpersheimer zwei Punkte für sich und gingen mit 2:1 in Führung. In den Einzelspielen setzten die gastgebenden Laudenbacher zum Konter an und erzielten durch Stefan Gölz, Thomas Ruske und Ludwig Moll drei Punkte in Serie. Dabei zeigten die SVE-Akteure deutlich erkennbar Probleme mit dem ungewohnten Spielmaterial ihrer Gegner. Die verbleibenden Einzel im ersten Durchgang konnten Manfred Beck, Wilfried Fischer und Simon Hopf wiederum für Elpersheim eintragen lassen zum 5:4-Zwischenstand.

Im zweiten Durchgang schaffte Stefan Gölz auch seinen zweiten Einzelsieg, aber Klaus Kneifl brachte mit einem Fünfsatz-Sieg den SVE wieder in Führung. Das Spiel schwenkte in der Mitte durch Luwig Moll und Hubert Kraft wieder zu Gunsten von Laudenbach. Wilfried Fischer schaffte nochmals den zwischenzeitlichen Ausgleich, aber Gerhard Wolfert brachte mit seiner Erfahrung die TTF Laudenbach wieder mit 8:7 in Führung. Das Schlussdoppel ging nochmals über alle fünf Sätze mit einem glücklichen Ende von 11:9 an die Gastgeber.

Am Wochenende fährt die Elpersheimer Erste nach Neuenstein und die zweite Mannschaft nach Satteldorf. Die Jugend spielt gegen Markelsheim und Laudenbach.

