SV Niklashausen II ist Herbstmeister

Sieht man von noch zwei ausstehenden Partien ab, so wurde in der Tischtennis Bezirksliga Ost die Hinrunde beendet. Dabei verlor etwas überraschend Verfolger Mosbach/Waldstadt II in Hainstadt so dass sich der spielfreie SV Niklashausen II einen Spieltag vor seinem Vorrunden-Ende bereits die inoffizielle Herbstmeisterschaft gesichert hat. Lauda unterlag knapp gegen Tauberbischofsheim, während sich die beiden zweiten Garnituren aus Buchen und Adelsheim die Zähler teilten. Auftakt zur Rückrunde ist am Samstag,12. Januar.

ETSV Lauda – TSV Tauberbischofsheim 7:9. Mit einer 2:1-Führung eröffneten die Eisenbahner das Match, ehe der Gast nach Siegen von Bach, Krause und Ickert gegen Ihl, Adelmann und Lerke mit 4:2 die Nase vorne hatte. Der ETSV bot Paroli und punktete mit Stein, Appel und Hermann gegen Braun, Steidten und Roth zum 5:4. Nach dem Ausgleich durch Krause gegen Ihl gelang Adelmann gegen Bach die 6:5-Führung. Die Spannung hielt auch in der Schlussphase an, in der zunächst dem TSV durch Braun und Ickert gegen Lerke und Stein die 7:6-Führung gelang. Appel sorgte gegen Roth für den Gleichstand, doch im Gegenzug war der TSV durch Steidten gegen Hermann zum 8:7 erfolgreich. Im fälligen Doppelfinale sicherte die Gästecrew Krause/Bach gegen Adelmann/Hermann den knappen Sieg.

BJC Buchen II – SV Adelsheim II 8:8. Nach einer 2:1-Führung der Gäste glich Schleißinger gegen Lux aus. Matejka brachte den Gast gegen Albrecht erneut in Front, doch dann war der BJC mit Siegen von Scheuermann, Scheurich und Müller gegen Eckstein, Ruff und Kroenlein zum 5:3 erfolgreich. Niemann und Matejka sorgten gegen Schäfer und Schleißinger wieder für den Ausgleich, doch auf heimischer Seite punkteten Albrecht und Scheuermann gegen Lux und Ruff zum 7:5. Brisant ging es dann weiter, denn nach dem Anschluss durch Eckstein gegen Scheurich gewann Müller gegen Niemann zum 8:6. Im letzten Einzelmatch gelang Kroenlein gegen Schäfer der Anschluss zum 7:8, womit das Finale der Doppelteams perfekt war. Nach hartem Ringen gelang der Gästekombination Matejka/Lux gegen Schleißinger/Albrecht nach fünf Sätzen die dem Spielverlauf nach gerechte Zählerteilung.

SpVgg Hainstadt – VfB Mosbach/Waldstadt II 9:3. Auf jeden Fall überraschend ist der hohe Sieg der SpVgg gegen einen Gegner, der bislang aussichtsreich mit dem SV Niklashausen II im Kampf um die Herbstmeisterschaft im Rennen gelegen war. Die SpVgg eröffnete mit einer 2:1-Führung und erhöhte mit Geißelhart gegen Lellek auf 3:1. Nach dem Anschluss durch Becker gegen Herberich erhöhten M. Preuhs, Vanli und C. Preuhs gegen Knaus, Beck und Förg auf 6:2. Bunjevac siegte gegen Kowitzke nochmals für den VfB, danach allerdings ging nichts mehr, da Geißelhart, Herberich und M. Preuhs gegen Becker, Lellek und Beck nichts mehr zuließen. ege

