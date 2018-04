SV Seckach II spielt Aufstiegs-Relegation

Anzeige

Die Kreisklassen des Tischtennisbezirks Buchen haben die Verbandsrunde 2017/18 – bis auf zwei Nachholspiele in der B-Klasse – beendet. In der letzten noch ausstehenden Entscheidung sicherte sich Seckach II den „Vizetitel“ in der A-Klasse und die Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Kreisliga.

Kreisliga

Meister TV Hardheim bewahrte seine blütenreine weiße Weste durch ein klares 9:1 gegen den FC Hettingen II und verabschiedete sich mit einer beeindruckenden Bilanz von 32:0 Punkten und 144:23 Spielen in Richtung Bezirksklasse. Hardheim spielte in der Aufstellung T. Oelerking, L. Dyszy, R. Wagner, I. Großkinsky, N. Ditzenbach und B. Reiter, den Ehrenpunkt für Hettingen erzielte das Doppel M. Koß/J. Wegert.