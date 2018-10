SV Seckach verteidigt souverän die Spitze

Mit drei Partien setzte die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen am Wochenende die Runde fort. Die SG Höpfingen/Walldürn und Külsheim II trennten sich mit einem Unentschieden, während Niklashausen III aus Lauda II beide Zähler entführte. Einen hohen Sieg landete Seckach gegen Neunstetten und führt damit weiterhin das Feld an.

SG Höpfingen/Walldürn – FC Külsheim II 8:8. In einem Match auf Augenhöhe ging die SG 2:1 in Führung. Nach Siegen von R. Würzberger und H. Würzberger gegen Baumann und Ott lag der Gast 3:2 in Front. Nach dem Ausgleich durch Miko gegen Stang sorgte Wüst gegen Schaborak für die 4:3-Gästeführung. Das Wechselspiel hielt an, Braun punktete gegen Wagner zum 4:4 ehe Betz gegen Weihbrecht zum 5:4 erfolgreich war. Nach dem Sieg von Baumann gegen H. Würzberger stand es 5:5. Nach Siegen von R. Würzberger und Wüst gegen Ott und Miko führte der FC 7:5. Die SG bot jedoch weiter Paroli und erzwang durch die Erfolge von Schaborak und Braun gegen Stang und Betz den 7:7-Ausgleich. Im letzten Einzelmatch gelang Wagner gegen Weihbrecht die 8:7-Gästeführung, womit das Finale der Doppelteams perfekt war. Dabei gelang der heimische Crew Baumann/Braun gegen H.Würzberger/Betz noch das dem Spielverlauf nach gerechte Remis.

ETSV Lauda II – SV Niklashausen III 6:9. Nach einer 2:1-Führung aus der Eröffnung erhöhte Kleist gegen Hamann auf 3:1. H. Hess sorgte gegen Slomka für den Anschluss, ehe Schütz gegen R. Hess wieder für den ETSV erfolgreich war. Nach dem erneuten Anschluss durch Packs gegen Dertinger, gewann Muhr gegen S. Sorger zum 5:3. Der SV erhöhte den Druck und punktete mit R. Sorger, H. Hess, Hamann und Backs gegen Berger, Kleist, Slomka und Schütz zum 7:5. Dertinger war gegen R. Hess nochmals für die „Eisenbahner“ erfolgreich, ehe R. Sorger und S. Sorger gegen Muhr und Berger für die Entscheidung sorgten.

SV Seckach – TSV Neunstetten 9:3. Eine klare Sache für den SV der nach einer 2:1-Eröffnungsführung durch Eckl gegen Leidner zum 3:1 erfolgreich war. T. Rüdinger gelang gegen Siegmann zwar der Anschluss, doch auf der Gegenseite punkteten Thomaier, Wallisch, Astor und Schall gegen Hendel, Hemmrich, M. Rüdinger und Hambrecht zum 7:2. T. Rüdinger gewann gegen Eckl nochmals für den Gast, mehr allerdings gelang nicht, da Siegmann und Thomaier gegen Leidner und Hemmrich nichts mehr anbrennen ließen. ege

