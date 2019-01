SVN beherrscht Hainstadt sicher

Mit einem kompletten Programm setzte die Tischtennis-Bezirksliga Ost am Wochenende die Runde fort. Dabei gab es klare Heimsiege für Adelsheim II, Buchen II und Mosbach/Waldstadt II, während Lauda und Hettingen in ihren Heimspielen leer aus gingen.

SV Adelsheim II – Spvgg. Hainstadt 9:1. Sicherer als erwartet beherrschte der SV II seinen Kontrahenten aus Hainstadt. Bereits nach der Doppeleröffnung führte man 3:0 und erhöhte mit Matejka, Lux, Ruff und Eckstein gegen Herberich, Geißelhardt, M. Preuhs und C. Preuhs auf 7:0. Bei diesem Stand gelang F. Bekpen gegen Niemann der einzige Gästeerfolg, denn schon im Gegenzug machten Schuster und Matejka gegen M. Bekpen und Geißelhardt den Kantersieg perfekt.

BJC Buchen II – TSV Tauberbischofsheim 9:4. Nach einer 2:1-Führung zu Beginn erhöhten Dörrich und Schleißinger gegen Bach und Krause auf 4:1. Steidten und Ickert punkteten gegen Scheuermann und Kuhl-Bartholomeyzig zum 3:4-Anschluss. Auf der Gegenseite waren Frick und Scheurich gegen Hörner und Fröhlich zum 6:3 erfolgreich. Der Gast gewann nochmals mit Krause gegen Dörrich, mehr allerdings war nicht möglich, da Schleißinger, Scheuermann und Kuhl-Bartholomeyzig gegen Bach, Ickert und Steidten für die Entscheidung sorgten.

ETSV Lauda – TV Eberbach 5:9. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der ETSV das Match. Hernach ging der TV voll zur Sache und siegte mit Becker, Frömmel, Huber und Schuler gegen Ihl, Adelmann, Appel und Lerke zum 5:2.

Nach dem 3:5 durch Hermann gegen Neidig sorgte Esgin gegen Slomka wieder für den alten Abstand. Die Eisenbahner gewannen nochmals mit Ihl und Adelmann gegen Frömmel und Becker, während der Gast mit Siegen von Schuler, Huber und Esgin gegen Appel, Lerke und Hermann die Partie beendeten.

FC Hettingen – SV Niklashausen II 3:9. Eine Pflichtaufgabe für die Taubertäler, die aber zunächst mit 1:3 in Rückstand gerieten. Dabei ging der FC in der Doppelrunde 2:1 in Front und erhöhte durch Gremminger gegen Rist auf 3:1. Damit war man auf heimischer Seite mit dem Latein aber auch schon am Ende, fortan punktete der Gast mit Degen (2), Behringer, Anderlik (2), Eckert, Goldschmitt und Rist gegen Müller, Kisling, Münch, Wachter, Frank, Gremminger, Müller und KIsling zum Endstand.

VfB Mosbach/Waldstadt II – TTC Schefflenz/Auerbach 9:2. Eine klare Sache für den heimischen Verfolger, der mit einer 2:1-Führung eröffnete. Richter, Becker, Lellek, Zak und Beck erhöhten gegen Waschitschek, Kazakis, Mack, V. Huy und Homm auf 7:1. Peng war gegen Knaus nochmals für den Gast erfolgreich, im Gegenzug aber punkteten Richter und Becker gegen Kazakis und Waschitschek zur Entscheidung. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019