SVN II hält sich schadlos

Fünf Partien ging in der Tischtennis-Bezirksliga Ost über die Bühne. Spitzenreiter Niklashausen II gewann in Adelsheim II, Eberbach siegte in eigener Halle gegen Tauberbischofsheim. Von drei Partien lagen nur die Endergebnisse vor, die Spielberichte fehlten, beziehungsweise konnten aus technischen Gründen nicht geöffnet werden.

SV Adelsheim II – SV Niklashausen II 5:9. Die Gäste diktierten über weite Strecken das Geschehen. Nach der 2:1-Führung zu Beginn erhöhten Anderlik und Degen gegen Matajka und Lux auf 4:1. Ruff punktete gegen Behringer zum 2:4 während auf heimischer Seite Rist gegen Eckstein erfolgreich war. Nach dem 3:5 durch Niemann gegen Eckert, antwortete der Gast mit Siegen von Goldschmitt und Degen gegen Schuster und Matejka zum 7:3. Für die Gastgeber gewannen nochmals Lux und Eckstein gegen Anderlik und Behringer, für den Gast siegten Rist und Goldschmitt gegen Ruff und Niemann.

TV Eberbach – TSV Tauberbischofsheim 9:3. Eine sichere Sache für den TV der mit einer 2:1 Führung eröffnete. Frömmel, Schuler, Becker, Huber und Esgin erhöhten gegen Bach, Krause, Ickert, Braun und Hörner auf 7:1. Nach dem 2:7 durch Neidi g gegen Reinbold sorgte Frömmel gegen Krause wieder für den alten Abstand. In der Schlussphase siegten Braun (TSV) gegen Becker sowie Schuler (TV) gegen Bach, womit das Match entschieden war. ege

