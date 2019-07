Teilnehmerzahl an Meisterschaften bereitet Sorge

Der Fachtag des Tischtennisbezirks Buchen fand in diesem Jahr im Sportheim des FC Eubigheim, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Jubiläum feiert, statt. Beim Fachtag standen die Ehrungen der Meister der vergangenen Saison an. In der Kreisliga errang der TSV Oberwittstadt die Meisterschaft, in der Kreisklasse A der SV Rippberg und in der Kreisklasse B der SV Adelsheim IV. Bei den Ehrungen der Funktionäre wurde der Abteilungsleiter des TSV Oberwittstadt, Andre Oschmann, für fünfzehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit mit der Ehrennadel in Silber des Badischen Tischtennisverbandes ausgezeichnet.

Bei den Spielern erhielten Angelika Geier (BJC Buchen) und Andreas Wolz (TSV Oberwittstadt) die Spielernadel in Silber mit Kranz für 40 Jahre aktives Spielen, Martin Häfner (Spvgg. Sindolsheim) die Spielernadel in Bronze mit Kranz (35 Jahre), Dieter Kautzmann (Spvgg. Sindolsheim), Oliver Kropf und Markus Ballweg (beide TV Hardheim) die Spielernadel in Gold (30 Jahre), Anatoli Eckstein (SV Adelsheim), Gerd Ohnsmann und Jochen Kautzmann (beide SpVgg Sindolsheim) die Spielernadel in Silber (25 Jahre) sowie Daniel Eberhard und Bernhard Steinbrenner (beide TSV Oberwittstadt) die Spielernadel in Bronze (20 Jahre).

Die sportlichen Aushängeschilder des Bezirks waren wie im Vorjahr der Verbandsligist SV Adelsheim und der BJC Buchen, der in der Verbandsklasse Nord spielt. In der Bezirksliga Ost und den beiden Bezirksklassen stellte der Bezirk Buchen zehn Mannschaften von 30, was bei drei Bezirken genau im Schnitt (zehn) liegt. Im Damenbereich spielte als einziges Team der TSV Neunstetten in der Bezirksliga Ost. Im Jugendbereich vertrat die Spvgg. Hainstadt den Bezirk in der Verbandsliga. In der Jugendkreisliga Buchen spieltenneun Teams, und bei den Schülern spielten vier Mannschaften des Bezirks Buchen in einer gemeinsamen Liga mit dem Bezirk Tauberbischofsheim.

Dringlicher Appell

Sorgen bereite die mangelnde Teilnahme bei den Bezirksmeisterschaften und den Ranglistenspielen. Hier erging der eindringliche Appell des gesamten Vorstandes an alle Vereine und Sportkameraden, diese Turniere besser zu besuchen. Ebenso wurde wiederum an die Wichtigkeit der Jugendförderung in den Vereinen erinnert. Leider wurde die Jugendfördergruppe in Buchen mangels Beteiligung wieder eingestellt. Die geplante Fusion der Verbände Württemberg, Baden und Südbaden war ein weiteres Arbeitsgebiet des Vorstandes und wurde vom Bezirksvorsitzenden kritisch hinterfragt.

Der Kassenbericht durch Franz Eberhard ergab, dass der Bezirk auf finanziell gesunden Füssen steht. Die Kassenprüfer Eberhard Friedrich und Oliver Kropf bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Anschließend beantragte Verbandspräsident Klaus Hilpp nach seinem Grußwort die Entlastung des Gesamtvorstandes, die einstimmig erteilt wurde. Bei den anstehenden Wahlen wurden für weitere zwei Jahre gewählt: Vorsitzender: Peter Scheurich; Stellvertreter und gleichzeitig Sportwart Herren: Jörg Kromer; Kassier: Franz Eberhard; Pressewart: Dieter Kautzmann; Sportwart Damen und Senioren: Doris Panzer; Sportausschuss: Wolfgang Großkinsky, Mathias Kaufmann, Günter Lachmann; Schiedsrichterobmann: Klaus Jahn (bis zu einer evtl. Fusion, danach Daniel Eberhard); Jugendwart: Dieter Kautzmann; Stellv. Jugendwart: David Siegmann; Rechtsausschuss: Hans Jahn, Ralf Klesel, Alexander Eckstein; Kassenprüfer: Oliver Kropf und Eberhard Friedrich

Zuschuss gewährt

Als nächster Tagesordnungspunkt standen Anträge des Bezirksvorstandes und aus den Vereinen an. Dabei wurde die Gewährung eines Zuschusses von 50 Euro für den Ausrichter der Jugendbezirksrangliste einstimmig beschlossen. Eine längere Diskussion entwickelte sich bezüglich der angedachten Verschmelzung der drei Verbände Württemberg-Hohenzollern, Baden und Südbaden zu einem gemeinsamen Verband Baden-Württemberg, über die an einem außerordentlichen Verbandstag am Samstag, dem 29. Juni entschieden wurde. Der Badische Verband, so das Ergebnis dort, wird eigenständig bleiben.

Lange Pro-Contra-Liste

Dabei erwiesen sich unter den Gästen Präsident Klaus Hilpp, Frank Tartsch und Christian Behringer als vehemente Befürworter der Fusion, während der VP Sport, Hans-Peter Gauß, der Meinung war, dass der BaTTV eigenständig bleiben sollte. Auch im restlichen Präsidium des BaTTV und unter den Bezirksvorsitzenden gebe es durchaus unterschiedliche Ansichten. Die Liste der Argumente Pro-Contra war lang, und würde den Rahmen dieses Berichtes bei weitem sprengen, doch eine Fülle an Informationen ist den Vereinen in den letzten Tagen und Wochen zugegangen und jeder Vereinsvertreter sollte hoffentlich in der Lage sein, seine Entscheidung fundiert und eigenständig zu treffen. Danach wurden die Veranstaltungen für die nächste Saison vergeben. Als nächster Turniertermin stehen die Bezirksmeisterschaften bei der SG Höpfingen/Walldürn am 9./10. November im Kalender. Die Pokalendspiele finden am 13.12. in Adelsheim statt. Die Ranglistenspiele der Jugend sind am 19. Januar 2020 in Hainstadt und die der Herren zwischen dem 17. und 19. April in Buchen. Der Bezirksfachtag 2020 ist in Neunstetten.

Planungen für kommende Runde

Zum Abschluss wurde die kommende Verbandsrunde besprochen. Da in diesem Jahr nur sechs Vereine in der A-Klasse, aber 13 Teams in der B-Klasse gemeldet hatten, wären keine sinnvollen Staffelgrößen erreicht worden. Deshalb wurde beschlossen, dass die A-Klasse ab der kommenden Saison ebenfalls mit Vierer-Mannschaften spielen wird (allerdings im Gegensatz zur B-Klasse im Werner-Scheffler-System), in der Erwartung, dass dann einige Vereine von der B- in die A-Klasse ummelden werden.

Dies hat sich auch im Nachhinein bestätigt. Nach dem aktuellsten Stand werden acht Teams in der Kreisliga, zehn in der A- undacht in der B-Klasse spielen. dk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.07.2019