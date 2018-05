Thomas Ruske bleibt in 19 Einzeln ungeschlagen

Anzeige

Der Meister der Tischtennis-Kreisliga A, Gruppe 2, im Bezirk Hohenlohe heißt Tischtennis-Freunde Laudenbach I.

Lag die Mannschaft der TTF Laudenbach (14:4 Punkte) um Mannschaftsführer Stefan Gölz in der Vorrunde noch hinter dem TSV Dörzbach I (16:2 Punkte), so waren die beiden Mannschaften nach jeweils 18 Mannschaftsspielen punktgleich mit 32:4 Punkten einsam an der Spitze.

Das bessere Spielverhältnis sprach jedoch für die Laudenbacher (153:48) gegenüber Dörzbach I (157:77). Dritter, mit einem ordentlichen Rückstand auf die beiden Spitzenteams, war der TSV Gerabronn II mit 25:11 Punkten (139:98).