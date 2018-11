Titelanwärter im direkten Vergleich

Mit fünf Partien nähert sich die Tischtennis Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen dem Ende der Hinrunde. Bereits am Freitag wird dreimal gespielt, während am Samstag noch zwei Spiele statt finden. Der mit dem Spitzenreiter gleichauf führende SV Niklashausen II gastiert in Höpfingen/Walldürn, am Samstag erwartet der führende TV Hardheim den Verfolger aus Külsheim II. Interessant sind auch die Partien bei Tauberbischofsheim II sowie bei Lauda II, denn beide Teams brachten bislang nichts Zählbares auf die Habenseite und erwarten nun Neunstetten und Assamstadt.

SG Höpfingen/Walldürn – SV Niklashausen III. (Freitag, 20 Uhr). Mit den Taubertälern (10:2) erwartet die SG (5:7) ein Team, welches noch aussichtsreich vorne mitmischt. Die SG kam bislang über ein Mittelmaß nicht hinaus, daher ist man in diesem Match krasser Aussenseiter.

TSV Tauberbischofsheim II – TSV Neunstetten. (Freitag, 20 Uhr). Ohne jeglichen Erfolg rangiert der TSV (0:12) am Tabellenende und scheint in diesem Umfeld chancenlos zu sein. Nun kommt mit den Gästen (2:8) ein Team, welches ebenfalls mit Problemen hinsichtlich eines Ligaerhaltes behaftet zu sein scheint. Beide benötigen demnach dringend die Zähler, der Spielausgang ist jedenfalls völlig offen.

ETSV Lauda II – TSV Assamstadt. (Freitag, 20 Uhr). Die „Eisenbahner“ (0:10) warten immer noch auf den ersten Zählererfolg, der dringend notwenig wäre. Nun erscheint mit dem TSV (4:4) ein Lokalrivale, gegen den ein solcher Erfolg aber kaum möglich erscheint. Die Unterschiede der Kontrahenten sind zu groß, eine Überraschung erscheint daher nicht möglich.

TV Hardheim – FC Külsheim II. (Samstag, 18 Uhr). Das Topspiel beider Kontrahenten dürfte bis zum letzten Ballwechsel hart umkämpft sein. Der TV (10:2) führt derzeit gemeinsam mit dem Niklashausen III das Feld an, während der Gast (9:1) mit einer weniger gespielten Partie sehr aussichtsreich noch im Rennen liegt. Naheliegend ist ein Remis.

SV Seckach – SG Dörlesberg/Nassig. (Samstag, 18 Uhr). Mit 7:3 Punkten agiert der SV immer noch in der Gruppe der Verfolger, und auch der Gast (7:5) verfügt bereits über sieben Zähler, allerdings mit einer mehr gespielten Partie. Nimmt man den heimischen Vorteil zum Maßstab, so könnte den Gastgebern ein knapper Sieg gelingen. ege

