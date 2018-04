Titelentscheidungen sind weiter offen

Anzeige

Während der vergangenen Woche wurde im Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim in der Kreisliga, Kreisklasse A sowie in der Kreisklasse B gespielt. Dabei blieben aber die Titelentscheidungen in der Kreisliga wie auch in der A-Klasse noch offen. In der Kreisliga ringen Tauberbischofsheim II und Grünenwört um die Meisterschaft, während in der Kreisklasse A Oberschüpf oder Schweigern mit dem Titel abschließen. Beide Entscheidungen werden in Kürze fallen, vermutlich am letzten Spieltag der Saison. In der B-Klasse steht Lauda III bereits als Meister fest. Absteigen muss Assamstadt III. In der Kreisklasse C wurde nicht gespielt.

Kreisliga

TSV Tauberbischofsheim III – SV Nassig 8:8. Der Gast eröffnete das Match mit einer 2:1-Führung, die durch Eirich, Kunkel und Leisering gegen Röder, Scherer und Wollny auf 5:1 erhöht wurde. Die Kreisstädter fanden nun den Rhythmus und punkteten mit Spang, Hörner und Buchholz gegen Schulz, Dosch und Wölfl zum Anschluss. Kunkel und Eirich antworteten gegen Röder und Scherer mit Siegen zum 7:4. Nach dem 5:7 durch Wollny gegen Schulz sorgte bereits im Gegenzug Leisering gegen Spang für die 8:5-Gästeführung. Der TSV stemmte sich gegen die drohende Niederlage und siegte mit Hörner und Buchholz gegen Wölf und Dosch zum 7:8-Anschluss, womit das Finale der Doppelteams perfekt war. Dabei gelang der heimischen Kombination Röder/Spang gegen Kunkel/Eirich auch noch das dem Spielverlauf nach gerechte Remis.