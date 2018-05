Trio des SVE gibt alles und belohnt sich

Anzeige

Bei der Endrunde der Seniorenmeisterschaften des Tischtennis-Verbandes Württemberg-Hohenzollern (TTVWH) in Reutlingen startete der SV Elpersheim in der Altersklasse Ü50 mit Erwin Kilian, Ralf Stefan und Uwe Michel. Bei insgesamt sechs gemeldeten Mannschaften wurde die Vorrunde in zwei Dreiergruppen ausgespielt. Dabei hatte der SV Elpersheim mit dem TSV Korntal, der mit drei Top-Spieler aus dem Tischtennisverband Württemberg bestückt war, den stärksten Gegner in der Gruppe.

Somit war die Marschroute im ersten Spiel gegen Gerstetten klar vorgegeben – ein Sieg musste her, um in der Endrunde um die Plätze zu spielen. Diese Aufgabe löste das Taubertäler Trio mit einem 4:2-Sieg routiniert.

In der Partie gegen die hochklassige Mannschaft aus Korntal errang das Team um Ralf Stephan zwar einige Achtungssätze, aber gegen Michael Krumtünger, Bruno Lehmann und Magnus Langenstein war dann letztlich kein Kraut gewachsen, und der SVE musste sich mit 0:4 geschlagen geben. Das Minimalziel Hauptrunde war dennoch erreicht.