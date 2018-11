TSV Buchen II feiert den ersten Erfolg

Mit fünf Partien setzte die Tischtennis-Bezirksliga Ost am vergangenen Wochenende die Runde fort. Sieht man einmal vom Spielausgang in Adelsheim II gegen Mosbach/Waldstadt II ab, so gab es durchweg sehr spannende Partien. In Tauberbischofsheim und Eberbach endeten die Spiele sogar mit einem Remis, während die Partien in Buchen und Hainstadt knapp mit 9:7 endeten.

TSV Tauberbischofsheim – SV Niklashausen II 8:8. Ein umkämpftes Derby fand in der Kreisstadt statt, wo der TSV zunächst mit 2:1 in Führung ging. Nach dem 3:1 durch Krause gegen Anderlik punktete Degen gegen Bach zum Anschluss. Braun bezwang Behringer zum 4:2, ehe den Gästen durch Rist und H. Heß gegen Ickert und Roth der Ausgleich gelang. Steidten sorgte gegen Eckert für die 5:4-Führung, die aber schon im Gegenzug durch Degen gegen Krause wieder ausgeglichen wurde. Bach brachte den TSV gegen Anderlik erneut in Front, während der SV durch die Siege von Rist und Behringer gegen Braun und Ickert zum 7:6 punktete. Roth antwortet gegen Eckert zum Gleichstand, während im letzten Einzelmatch H. Heß gegen Steidten die 8:7-Führung der Gäste erzwang. Im fälligen Doppelfinale gelang der TSV-Kombination Krause/Bach gegen Anderlik/Behringer noch das dem Spielverlauf nach gerechte Unentschieden.

SV Adelsheim II – VfB Mosbach/Waldstadt II 5:9. 2:1 führte der VfB nach der Eröffnung. Matejka gelang gegen Becker zwar der Ausgleich, doch im weiteren Verlauf agierten die Gäste überlegen und punkteten mit Richter, Zak, Lellek, Knaus und Beck gegen Lux, Ruff, Rösch, Eckstein und Niemann zum 7:2. Matejka, Lux und Ruff gewannen Richter, Becker und Lellek zum 5:7 doch zur Wende reichte das nicht mehr, da Zak und Beck gegen Rösch und Eckstein für die Entscheidung sorgten.

BJC Buchen II – ETSV Lauda 9:7. Im Kampf gegen den Abstieg, boten beide Kontrahenten einen brisanten Ablauf, bei dem der BJC zunächst eine 3:0-Führung vorlegte. Schleißinger erhöhte gegen Adelmann auf 4:0. Nach Siegen von Ihl, Stein und Lerke gegen Albrecht, Frick und Scheuermann stand es 4:3. Kuhl-Bartholomeyzig erhöhte gegen Muhr auf 5:3, doch auf der Gegenseite gelang Appel und Ihl gegen Scheurich und Schleißinger der Ausgleich. Albrecht punktete gegen Adelmann zum 6:5, während Lerke gegen Frick zum 6:6-Ausgleich erfolgreich war. Spannung auch in der Schlussphase, wo Scheuermann und Scheurich gegen Stein und Muhr gewannen, während der Gast mit Appel gegen Kuhl-Bartholomeyzig siegte. Der Spielstand von 8:7 forderte die Entscheidung durch die Doppelteams, dabei gelang der heimischen Crew Schleißinger/Frick gegen Ihl/Stein der knappe Zweierpack.

TV Eberbach – TTC Schefflenz/Auerbach 8:8. Der Gast ging zu Beginn 2:1 in Front und erhöhte mit Kazakis und Siebert gegen Frömmel und Schuler auf 1:4. Nach dem 2:4 durch Becker gegen Huy, sorgte Waschitscheck gegen Huber wieder für den alten Abstand. Neidig siegte gegen Frank zum 3:5, während Peng gegen Ugurlu zum 6:3 erfolgreich war. Im weiteren Verlauf siegten Frömmel, Schuler, Becker, Huber und Neidig gegen Siebert, Kazakis, Waschitscheck, Huy und Peng zum 8:6. Frank gelang im letzten „Einzel“ gegen Urgurlu der 7:8-Anschluss, womit das Doppelfinale perfekt war. Nach fünf hart umkämpften Sätzen sicherte die Gästekombination Siebert/Huy gegen Schuler/Becker noch das Remis.

Spvgg. Hainstadt – FC Hettingen 9:7. Ein Lokalderby, hart umkämpft bis zum letzten Ballwechsel, ging in Hainstadt über die Bühne, wo der Gast eine 2:1-Führung vorlegte. Nach dem 2:2 durch Geißelhardt gegen Kisling punktete Gremminger gegen Herberich zum 2:3. M. Preuhs glich gegen Münch aus, während auf der Gegenseite Wachter gegen Vanli zum 4:3 punktete. C. Preuhs sorgte gegen Frank für den 4:4-Ausgleich. Schwind und Gremminger erzwangen gegen Schäfer und Geißelhardt die 6:4-Gästeführung, doch fortan war die Spvgg. am Zuge, die nach Siegen von Herberich, M. Preuhs, Vanli und C. Preuhs gegen Kisling, Wachter, Münch und Schwind 8:6 in Front lag. Nach dem 7:8 durch Frank gegen Schäfer waren die Doppelteams nochmals gefordert. Nach hartem Ringen gelang der Gästekombination Geißelhart/Herberich gegen Gremminger/Kisling noch die gerechte Zählerteilung. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018