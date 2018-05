TSV feiert Meisterschaft im Doppelpack

Anzeige

Es kamen folgende Spieler zum Einsatz: Steffen Fischer, Mario Höfner, Christoph Kraft, Felix Thomas, Marco Tippl, Vincent Maninger, Daniel Landwehr, Thomas Kimmelmann, Maximilian Thomas, Andreas Olkus, Timo Schmitt.

Die Mannschaft um Spielführer Marco Tippl startet im Herbst in der neuen Saison in der Bezirksklasse A, Gruppe 1. Neben den Mannschaften aus Bad Mergentheim und Creglingen trifft man auch auf vier oder fünf Mannschaften aus der bisherigen Klasse, die wegen einer Mannschaftsstrukturänderung des Bezirks ebenfalls aufsteigen. Die Bezirksliga bekommt einen zweiklassigen Unterbau mit Bezirksklasse A Gruppe 1 (Ost) und Gruppe 2 (West).

Die 2. Mannschaft spielte in der Herren Kreisliga Cm Gruppe 2 und gewann in der gesamten Runde alle 14 Meisterschaftsspiele: 28:0 Punkten, 126:5 Spielen (Einzel 84:5/Doppel mit 42:0). Das Team stellte auch die besten Einzelspieler mit Thomas Kimmelmann an Nummer 2) mit 13:0 Spielen und Daniel Landwehr (an Nummer 4) mit einer 10:0-Bilanz. In den Doppeln wurden sämtliche Spiele mit einer Bilanz von 42:0 gewonnen. Es kamen folgende Spieler zum Einsatz: Daniel Landwehr, Thomas Kimmelmann, Maximilian Thomas, Joshua Pohrer (3:0), Andreas Olkus (11:0), Timo Schmitt (12:1), Karl Herrmann (3:0), Maximilian Beck, Thomas Schieser, Jochen Schmitt, Jochen. Das zweite Markelsheimer Team wird wahrscheinlich in der nächsten Runde in der Kreisliga B antreten. gsch

