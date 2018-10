TSV Oberwittstadt kommt kampflos zu zwei Punkten

In der Tischtennis-Kreisliga Buchen setzte sich der TSV Oberwittstadt an die Spitze. In der A-Klasse baute der SV Rippberg seine Führung weiter aus. Der SV Adelsheim IV stürzte im Spitzenspiel der B-Klasse mit einem glücklichen Sieg den TTC Korb III.

Kreisliga

Kampflos kam der TSV Oberwittstadt zu zwei Punkten und der Tabellenführung vor dem spielfreien TTC Korb II, da der BJC Buchen III nicht antrat. Ihren ersten Sieg errang die SG Höpfingen-Walldürn II in der Aufstellung M. Gramlich, W. Oks, M. Weihbrecht, A. Obermüller, T. Greulich und M. Schweitzer beim 9:2-Heimerfolg über den VfB Sennfeld II. R. Schreiber/P. Blaß und E. Friedrich punkteten für den VfB. Mit dem gleichen Ergebnis von 9:2 gelang auch der Spvgg. Hainstadt II der erste Doppelpack der Saison gegen den SV Seckach II. Für Hainstadt siegten M. Bekpen, M. Gramlich, T. Herberich, F. Bekpen, T. Balles und J. Okorafor, die Zähler der Gäste erzielten B. Aumüller/D. Thomaier sowie Ch. Hartel.

Kreisklasse A

Wie schon in der Vorwoche konnte der SV Rippberg auf seine Doppelstärke der Paare A. Fröschen/J. Wagner, C. Pöschko/U. Trabold und A. Wagner/J. Schneider bauen, die für eine 3:0 Führung und somit die Vorentscheidung zum 9:5 Heimerfolg über den TSV Neunstetten II sorgten. In den Einzeln punkteten für die Hausherren Pöschko, A. und J. Wagner, Schneider (2) sowie Trabold. Bei Neunstetten gefielen M. Rüdinger und G. Fluhrer mit je zwei Einzelsiegen, H. Wolf gewann einmal.

Kreisklasse B

Mit nur zwei Spielern reiste der TTC Korb III zum direkten Konkurrenten SV Adelsheim IV und war somit entscheidend geschwächt, denn drei Spiele musste man kampflos abgeben und verlor mit 4:6 und gleichzeitig die Tabellenführung. Von den ausgetragenen Spielen gewannen für Adelsheim A. Eckstein und H. Kniesner zusammen im Doppel und jeweils einmal im Einzel. Bei Korb überzeugte Youngster J. Bytomski mit drei Einzelsiegen, R. Gabel gewann einmal. Ebenso mit 6:4 behielt die Spvgg Sindolsheim III beim FC Eubigheim die Oberhand.

Für die Gäste punkteten J. Rieger/Mathias Gakstatter, Rieger, K. Geyer (2) und G. Perlinger (2), für die Gastgeber W. Oehm/R. Preiß, L. Hofherr (2) und T. Geiger. Deutlich mit 8:2 hatte der VfB Sennfeld III mit dem Quartett T. Gramlich, O. Sebert, W. Gniosdorz und J. Karner beim Schlusslicht SV Adelsheim V die Nase vorne. E. Rüppel und D. Windmann gewannen je ein Einzel für die Einheimischen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018