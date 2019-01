TSV Tauberbischofsheim II bleibt weiterhin ohne Erfolg

Zum Auftakt in die Rückrunde der Saison 2018/19 bot die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen ein volles Programm. Der Spitzenreiter FC Külsheim II hatte wenig Mühe, bei der SG Dörlesberg/Nassig zu beiden Zählern zu gelangen. Ebenso sicher gewann Niklashausen III gegen Neunstetten, während die Partien Lauda II gegen Hardheim sowie Höpfingen/Walldürn gegen Assamstadt erst in den Finalspielen durch die Doppelteams entschieden wurden. Tauberbischofsheim II steht nach der Kanter-Niederlage in Seckach weiter ohne jeglichen Zähler abgeschlagen am Tabellenende.

SG Dörlesberg/Nassig – FC Külsheim II 3:9. Ein klare Sache für den Spitzenreiter aus der Brunnenstadt, der zunächst 2:1 in Front ging. Schanzenbächer, H. Würzberger und Junak erhöhten gegen Hirschinger, V. Goldschmitt und H. Goldschmitt auf 5:1. Nach dem 2:5 durch Betzel gegen R. Würzberger antwortete Betz gegen Eirich zum 6:2. Gabel siegte gegen Stang nochmals für die SG, während auf der Gegenseite H. Würzberger, Schanzenbächer und R. Würzberger gegen Hirschinger, V. Goldschmitt und H. Goldschmitt für klare Verhältnisse sorgten.

SV Niklashausen III – TSV Neunstetten 9:4. Mit einer 3:0-Führung eröffneten die Taubertäler das Match, ehe dann Hamann gegen Leidner zum 4:0 erfolgreich war. Nach dem 1:4 durch T. Rüdinger gegen Backs punkteten R. Heß, R. Sorger und Drach gegen Hemmrich, M. Rüdinger und Hambrecht zum 7:1. Bei diesem Stand gelangen den Gästen Siege durch Hendel, T. Rüdinger und Leidner gegen S. Sorger, Hamann und Becks zum 4:7. Mehr konnte allerdings nicht bewegt werden, da R.Heß und R. Sorger gegen M. Rüdinger und Hemmrich nichts mehr zu ließen.

ETSV Lauda II – TV Hardheim 7:9. Beide Teams rangen verbissen um die Zähler, so dass ein brisanter Ablauf bis zum letzten Ballwechsel gegeben war. Nach der heimischen 2:1-Führung erhöhte Kleist gegen A. Wagner auf 3:1. Nach dem Anschluss durch Oelerking gegen Schütz sorgte Woch gegen Kropf wieder für den alten Abstand. Dyszy gelang gegen Storch der 3:4-Anschluss, während der ETSV mit Dertinger gegen Eckert zum 5:3 erfolgreich war. R. Wagner und Oelerking erzwangen gegen Muhr und Kleist den Ausgleich, doch schon im Gegenzug sorgte Schütz gegen A. Wagner für die 6:5-Führung. Der TV verstärkte nun den Druck und ging durch Siege von Dyszy, Kropf und R. Wagner gegen Woch, Storch und Dertinger 8:6 in Führung. Im letzten Einzelmatch gelang Muhr gegen Eckert der 7:8-Anschluss womit das Doppelfinale perfekt war. Dabei gelang der Gästekombination Oelerking/Dyszy gegen Kleist/Schütz der knappe Sieg.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Assamstadt 9:7. Die SG eröffnete die Partie mit einer 2:1-Führung, die durch Baumann und Miko gegen J. Ansmann und Mutsch auf 4:1 erhöht wurde. Müller und A. Ansmann punkteten gegen Ott und Schaborak zum 3:4-Anschluss, während auf heimischer Seite Braun und Kaufmann gegen Stumpf und Eichhorn zum 6:3 erfolgreich waren. Mutsch siegte gegen Baumann zum 4:6, doch schon im Gegenzug gewann Miko gegen J. Ansmann zum 7:4. Der TSV bot jedoch Paroli und sorgte mit Siegen von A. Ansmann, Müller und Eichhorn gegen Ott, Schaborak und Braun für den 7:7-Ausgleich. In der Schlußphase gelang Kaufmann gegen Stumpf die 8:7-Führung. Im fälligen Finale durch die Doppelteams gelang der heimischen Crew Baumann/Braun gegen Mutsch/J. Ansmann der knappe Zweierpack.

SV Seckach – TSV Tauberbischofsheim II 9:3. Nach der 2:1-Führung zu Beginn erhöhte der SV durch Eckl gegen Fröhlich auf 3:1. Steidten gelang gegen Siegmann zwar der Anschluss, doch schon im Gegenzug punkteten Thomaier und Wallisch gegen Sieron und Schörösch zum 5:2. Hörner gelang gegen Astor nochmals ein Sieg für den Gast, doch damit war man mit dem Latein auch schon am Ende. Schall, Eckl, Siegmann und Thomaier sorgten gegen Arnold, Steidten, Fröhlich und Schörösch für den Endstand.

