TTC holt sich das „Double“

Der TTC Oberschüpf feierte in der Saison 2017/2018 in der A-Klasse des Tischtennis-Bezirks Tauberbischofsheim mit 29:3 Punkten die Meisterschaft und gewann als weiteren Höhepunkt in einem spannenden Endspiel gegen Assamstadt II mit 8:5 den Tauberpokal.

Die Spielrunde 2017/2018 begann für die TTC’ler sehr stressig. Berufliche wie krankheitsbedingte nicht zur Verfügung stehende Stammspieler mussten ersetzt werden. So platzierte sich die Mannschaft anfangs im Mittelfeld.

Im Laufe der Vorrunde verbesserte sich die Personal-Situation. Die Motivation der Mannschaft wurde besser, und auch die Tabellenposition, so dass die Herbstmeisterschaft gefeiert wurde. Den „Platz an der Sonne“ wollten die Spieler nicht mehr hergeben und spielten eine super Rückrunde mit entsprechenden Ergebnissen.