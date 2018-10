TTC Korb stibitzt mit Sieg in Sennfeld dem VfB ersten Platz

In der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen setzte sich der TTC Korb durch einen 9:3-Sieg gegen den seitherigen Spitzenreiter VfB Sennfeld an die Tabellenspitze. Weiterhin ohne Punktverlust ist auch der TTC Neckargerach/Guttenbach, der die SG-Mörtelstein/Aglasterhausen mit 9:0 deklassierte. Mit 9:6 bezwang der SV Neunkirchen den TTC Schefflenz-Auerbach II, und der TTC Limbach II zwang den TTV Nüstenbach mit 9:7 in die Knie.

TTC Limbach II – TTV Nüstenbach 9:7. Einen bis zum letzten Ballwechsel spanenden Kampf lieferten sich der TTC Limbach II und der TTV Nüstenbach. Den besseren Start hatten die Gastgeber, die nach den Doppeln durch Erfolge ihre Paare Trappmann/Mierswa und Gramlich/Brada bei einem Zähler durch das Gästeduo Wild/Kieser mit 2:1 vorne lagen. In den Einzeln punkteten dann die Gäste durch Wild, Villinger, Eifler und Kieser zum 2:5-Zwischenstand. Im dritten Paarkreuz waren Pfeiffer für den TTC und Preisler für den TTV zum 3:6-Halbzeitstand erfolgreich. Zu Beginn des zweiten Durchgangs verkürzten Trappmann und Mierswa auf 5:6. Der Gast erhöhte noch au f5:7, doch dann nahmen die Hausherren das Heft in die Hand. Gramlich, Pfeiffer und Brada sowie das Doppel Trappmann/Mierswa schafften die Wende zum knappen 9:7-Sieg.

SV Neunkirchen – TTC Schefflenz-Auerbach II 9:6. Der SV Neunkirchen hatte erhebliche Mühe, um gegen den TTC Schefflenz-Auerbach II mit 9:6 die Oberhand zu behalten. Die Gastgeber gingen durch Siege ihrer Doppel Bauer/Eisele und Edelmann/M. Bähr bei einem Zähler des Duos der Gäste Edelmann/Kist mit 2:1 in Front. Im ersten Paarkreuz war dann der Gast durch Koch und Edelmann zum 2:3 erfolgreich. Jeweils einen Erfolg verbuchten in den folgenden Paarkreuzen J. Bähr und Falk für den SV und Kist und Huy zum 4:5-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang brachte das einheimische Quartett Bauer, Eisele, J. Bähr und Edelmann die Hausherren zum 8:5 auf die Siegesstraße. Huy verkürzte noch auf 6:8. Doch im letzten Einzel besorgte M. Bähr den 9:6-Endstand.

TTC Korb – VfB Sennfeld 9:3. Einen auch in dieser Höhe verdienten 9:3-Sieg erspielte sich im Lokalderby der TTC Korb gegen den VfB Sennfeld. Nach der 2:1-Führung durch Erfolge der Paare Froede/Metzger und Fritz/D. Spretka bei einem Gästezähler durch Miriam Schöll/Müller erhöhten Froede, Metzger und Kaminski auf 5:1. Nach dem 2:5-Anschluss durch Reinhard bauten D, Spretka, R. Spretzka und Froede den Vorsprung auf 8:2 aus. Nochmals gelang dem Gast eine Resultatsverbesserung zum 3:8, ehe Kaminski zum 9:3-Doppelpack perfekt machte. (ck)

