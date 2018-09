TTC Limbach feiert 9:6-Auftaktsieg

Die Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen startete am Wochenende mit dem Schlagerspiel TSV Neudenau – TTC Limbach I in die Verbandsrunde 2018/19. Hierbei erkämpfte sich der TTC Limbach I einen 9:6-Sieg.

TSV Neudenau – TTC Limbach 6:9. Die erwartet spannende Partie lieferten sich der TSV Neudenau und der TTC Limbach. Den besseren Start hatten die Gastgeber, die nach den Eröffnungsdoppeln durch Erfolge ihrer Paare Weeber/Waldenberger und Celik/Schimpl bei einem Gästezähler durch Trappmann/R. Trappmann mit 2:1 in Front lagen. Sodann erhöhte Weeber auf 3:1. Doch nun nahm der Gast das Heft in die Hand und punkteten zur 5:3-Führung, bevor Lang auf 4:5 verkürzte. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten M. Trappmann und R. Trappmann. Nach dem 7:5 durch Waldenberger stellte K. Trappmann zum 5:8 den alten Abstand wieder her. Nochmals gelang den Hausherren ein Zähler zum 6:8, ehe Pfeiffer den 9:6-Sieg perfekt machte. ck

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018