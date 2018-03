TTC punktet für Ligaverbleib

Anzeige

In der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen fanden am Wochenende zwei Spiele statt.

TTC Limbach II – TV Eberbach II 9:5. Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holte sich der TTC II durch einen 9:5-Sieg gegen den TV Eberbach II. Die Hausherren legten zunächst eine 2:1-Führung vor. Die Doppel Trappmann/Mierswa und Gramlich/Stipp waren erfolgreich, bei einem Zähler für die Gäste durch M. Wettig/F. Wettig. Im ersten Paarkreuz punktete der Gast durch M. Wettig und Beck zum 3:2. In den folgenden Einzeln nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand, und ihr Quartett Mierswa, Zimmermann, Gramlich und Stipp waren zum 6:3 erfolgreich. Zu Beginn des zweiten Durchgangs verkürzten wiederum Beck und M. Wettig auf 5:6, ehe Mierswa, Zimmermann und Gramlich den Sieg perfekt machten.

SV Neunkirchen – VfB Sennfeld 9:5. Dank der Überlegenheit in den Doppeln, in denen Eisele/Bauer, Vogel/J. Bähr und Edelmann/M. Mähr für ein 3:0 sorgten, holte sich der SV Neunkirchen gegen den VfB Sennfeld den Sieg. In den Einzeln kämpfte sich der Gast durch Zähler von Miriam Schöll (2), Roth, Reinhard und Müller auf 5:5 heran, ehe die Einheimischen durch Erfolge von Eisele, Bauer, J. Bähr und Edelmann den Sack zumachten. Zuvor waren Bauer und Edelmann erfolgreich. (ck)