TV Eberbach fordert den Spitzenreiter

Mit sechs Partien startet die Tischtennis-Bezirksliga Ost in die nächste Runde. Schlusslicht Assamstadt erwartet am Donnerstag den Verfolger Külsheim, am Freitag spielen Eberbach gegen Adelsheim II und Niklashausen II gegen Tauberbischofsheim.

Am Samstag gastiert Külsheim in Hainstadt, während Assamstadt in Limbach erwartet wird. In Hettingen ist Neckargerach/Guttenbach zu Gast.

TSV Assamstadt – FC Külsheim (Donnerstag, 20 Uhr). Schlusslicht gegen Verfolger, das sind die Vorzeichen in dieser Partie, in der die Brunnenstädter (18:4 Punkte) mit einem Sieg dem Spitzenreiter weiter auf den Fersen bleiben möchten.