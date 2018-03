TV Hardheim macht sein Meisterstück

Anzeige

In der Kreisliga des Tischtennis-Bezirks Buchen sorgte der TV Hardheim mit zwei Kantersiegen für glasklare Verhältnisse und errang zwei Spieltage vor Rundenende souverän die Meisterschaft. Damit ist die Rückkehr in die Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen gesichert.

Kreisliga

Der TV Hardheim bewies einmal mehr seine Ausnahmestellung in dieser Liga und fegte sowohl die Spvgg. Sindolsheim als auch den TTC Korb II mit jeweils 9:0 förmlich von den Platten, was die vorzeitige Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse bedeutete. Hardheim setzte dabei die Spieler T. Oelerking, H. Kuhn, A. Wagner, L. Dyszy, O. Kropf, I. Großkinsky und N. Ditzenbach ein, die Gegner kamen lediglich zu acht, bzw. vier Satzgewinnen.