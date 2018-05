TVH scheitert im Halbfinale

Anzeige

Im Spiel selbst ging es allerdings gut los für den TV. Spitzenspieler Thomas Oelerking brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Postwendend glich der alles überragende Spieler der TG Eggenstein, Dirk Fetzner, gegen Alexander Wagner aus. Nach der Vier-Satz-Niederlage von Helmut Kuhn ging Eggenstein erstmals in Führung. Nachdem Hardheims Doppel Helmut Kuhn/Alexander Wagner, ebenso wie Thomas Oelerking im folgenden Spitzeneinzel jeweils in drei Sätzen deutlich verloren, war das Spiel entschieden.

Die TG Eggenstein II stand durch den 4:1-Erfolg im Finale. Dieses Spiel gewann der Vertreter des Tischtennisbezirks Karlsruhe dann auch noch mit 4:2 gegen die Mannschaft des TTC Schwarz-Gold St. Ilgen und wird nun Baden bei den Deutschen Pokalmeisterschaften vertreten. dk

