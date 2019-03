Uneinholbar auf Platz eins der Kreisliga

In der Kreisliga des Tischtennisbezirks Buchen machte der TSV Oberwittstadt drei Spieltage vor dem Rundenende sein Meisterstück. In der A-Klasse sicherte sich der SV Adelsheim III den Relegationsplatz.

Kreisliga

Standesgemäß mit 9:0 gewann Spitzenreiter TSV Oberwittstadt beim Vorletzten, dem VfB Sennfeld II, und führt nun uneinholbar mit sieben Punkten bei noch drei ausstehenden Spielen. Der TSV spielte mit F. und D. Eberhard, A. Wolz, A. Oschmann, E. Albrecht und Ch. Harlacher, der ersatzgeschwächte VfB kam nicht über drei Satzgewinne hinaus. In einem engen Spiel behielt die Spvgg. Sindolsheim bei der Spvgg Hainstadt II mit 9:6 die Oberhand.

Für Sindolsheim waren D. Kautzmann/J. Stätzler, J. Kautzmann/J. Kromer, D. Kautzmann, A. Hettinger (2), Kromer (2), G. Ohnsmann und Stätzler erfolgreich.

Die Zähler für Hainstadt, das auf zwei Stammspieler verzichten musste, erzielten T. Balles/J. Gentner, M. Bekpen, M. Gramlich (2) sowie Gentner (2). Überraschend deutlich mit 9:2 besiegte der heimstarke TTC Korb II seine Gäste von der SG Höpfingen/Walldürn II. Korb spielte in der Aufstellung T. Vetter, R. Spretka, S. Schimmel, D. Vetter, H. Hirsch und R. Schoenemann, für die SG punkteten das Doppel M. Gramlich/A. Obermüller sowie im Einzel M. Weihbrecht.

Ebenfalls mit 9:2 gewann der FC Hettingen II mit dem Sextett T. Bechtold, M. Koß, H. Münch, S. Killian, J. Wegert und A. Gramlich auf eigener Platte gegen den VfB Sennfeld II, der durch V. Müller und T. Gramlich zu seinen Punkten kam.

Kreisklasse A

Bis auf ein bedeutungsloses Nachholspiel beendete diese Klasse die Verbandsrunde. Der schon feststehende Meister SV Rippberg verabschiedete sich mit einem 9:0 Auswärtserfolg bei der SG Höpfingen/Walldürn III in Richtung Kreisliga. Rippberg spielte in bewährter Aufstellung mit C. Pöschko, A. Fröschen, A. und J. Wagner, J. Schneider sowie U. Trabold und gönnte den Gastgebern, die mit vier Ersatzspielern chancenlos waren, nicht einmal einen Satzgewinn.

Den zweiten Platz, der zur Relegation nach oben berechtigt, sicherte sich der SV Adelsheim III durch einen klaren 9:2 Erfolg über den TSV Neunstetten II. Der SVA spielte mit den Akteuren E. Zinkel, H. Püringer, R. Pahlau, L. Kuhn, J. Gramling und A. Eckstein, für den TSV gewann Abteilungsleiter B. Hambrecht ein Einzel und auch sein Doppel zusammen mit Vorstand G. Fluhrer. Punktgleich mit Adelsheim III landete die Spvgg Sindolsheim II aufgrund des marginal (um 3) schlechteren Spieleverhältnisses auf dem dritten Platz; trotz ihres 9:0-Kantersieges beim SV Seckach III, wofür Ch. Geiger, Markus Gakstatter, M. Häfner, W. Fechner, G. Perlinger sowie K. Geyer verantwortlich zeichneten.

Kreisklasse B

Tabellenführer SV Adelsheim IV gewann mit dem Quartett J. Hey, A. Eckstein, S. Menzel und A. Wiese souverän mit 9:1 gegen den TSV Oberwittstadt III und benötigt nur noch einen Punkt aus zwei ausstehenden Spielen zum Titelgewinn. Den Ehrenpunkt des TSV errang R. Walter. Die Verfolger Spvgg. Hainstadt III und die Spvgg Sindolsheim III trennten sich mit einem 5:5 Unentschieden. Für die Gastgeber waren K. Kowitzke/D. Herberich, J. Gentner (2) und Kowitzke (2) erfolgreich, für die Gäste J. Fuchs/G. Perlinger, J. Rieger, Fuchs, Perlinger sowie K. Geyer.

Knapp mit 6:4 bezwang der VfB Sennfeld III den Lokalrivalen TTC Korb III. T. Gramlich/O. Sebert, P. Blaß, Gramlich, Sebert (2) und F. Jäger gewannen für den VfB, beim TTC blieb Spitzenspieler R. Schoenemann in seinen beiden Einzeln und im Doppel zusammen mit B. Jaeger-Böhm ungeschlagen. J. Übele gewann einmal. Nach langer Durststrecke feierte der FC Eubigheim mit einem 8:2-Auswärtssieg beim SV Adelsheim V einen doppelten Punktgewinn. Eubigheim spielte mit L. Hofherr, K.-H. Panzer, R. Braun und G. Berger, für Adelsheim punkteten M. Kühny/D. Krezel sowie E. Rüppel. dk

