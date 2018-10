Ungefährdeter SVA-Heimsieg

Die Tischtennis-Verbandsliga setzte am Wochenende mit vier Paarungen die Saison fort. Der SV Adelsheim empfing den TTV Ettlingen II und siegte ungefährdet 9:3.

SV Adelsheim – TTV Ettlingen II 9:3. Einen auch in dieser Höhe verdienten 9:3-Sieg erspielte sich der SV Adelsheim gegen den TTV Ettlingen II. Nach den Eröffnungsdoppeln lagen die Hausherren noch mit 1:2 im Hintertreffen, da nur das Duo Bogadi/Eckstein gewann, während für die Gäste die Paare Kappler/Ebentheuer-Barcelo und Yan/Mannshardt punkteten. In den Einzeln nahmen dann die Gastgeber das Heft in die Hand und Bogadi, Eckstein, Achmetow und Yenidede legten eine 5:2-Führung vor. Mannshardt verkürzte für den Gast noch auf 3:5, doch im Gegenzug waren Luix, Bogadi, Eckstein und Achmetow zum klaren 9:3-Endstand erfolgreich. (ck)

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018