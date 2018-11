Verbandsliga-Reserve gegen Badenliga-Reserve

Endspurt in der Hinrunde der Tischtennis-Bezirksliga Ost mit sieben Partien am Wochenende: Dabei wird am Freitag in Adelsheim II der Tabellenführer SV Niklashausen II erwartet. In einem weiteren Match messen sich Eberbach und Tauberbischofsheim, die beide im sicheren Mittelfeld agieren. Am Samstag finden drei Spiele statt, der bis jetzt noch sieglose BJC Buchen II spielt in Eberbach, während Schefflenz/Auerbach und Hettingen in heimischen Gefilden auf die Teams aus Hainstadt sowie Tauberbischofsheim treffen. Auch am Sonntag wird gespielt, dabei gastiert der ETSV Lauda bei Verfolger VfB Mosbach/Waldstadt.

SV Adelsheim II – SV Niklashausen II. (Freitag, 20 Uhr). Im Match der beiden zweiten Garnituren verfügen die Gäste (10:0), die auch das Feld souverän anführen, über die weitaus besseren Karten. Die heimische „Zweite“ (6:4) knüpfte bisher nicht an die Stärke der vergangenen Jahre voll an, so dass der Gast mit der Favoritenbürde an die Tische geht.

TV Eberbach – TSV Tauberbischofsheim. (Freitag, 20.30 Uhr). Beide Teams haben jeweils vier Zähler auf der Habenseite, ein Fakt der eine Zählerteilung vermuten lässt. Dennoch ist keine Favoritenstellung erkennbar, so dass jeder knappe Ausgang denkbar ist.

TTC Schefflenz/Auerbach – Spvgg. Hainstadt. (Samstag, 18 Uhr). Beide Mannschaften verbuchten zuletzt keine Siege. Der TTC (4:6) unterlag knapp in Tauberbischofsheim, während die Spvgg. (5:5) gegen Eberbach unterlag und gegen Buchen II remisierte. Wiedergutmachung ist deshalb auf beiden Seiten angesagt, womöglich gibt der heimische Vorteil knapp den Ausschlag.

FC Hettingen – TSV Tauberbischofsheim. (Samstag, 18 Uhr). Der Gast (4:4), der bereits am Vortag in Eberbach gefordert war, könnte hinsichtlich der Kräfte etwas beeinträchtigt sein. Dennoch erscheinen die Stärkeverhältnisse auf beiden Seiten recht ausgeglichen, jedoch mit dem Heimvorteil im Rücken ist ein knapper Zweierpack für den FC (4:6) durchaus möglich.

TV Eberbach – BJC Buchen II. (Samstag, 18 Uhr). Obwohl der TV bereits am Freitag gegen Tauberbischofsheim gefordert war, geht er dennoch als Favorit ins Match. Den Gästen (1:9) gelang bisher lediglich ein Unentschieden, so dass man weiter das Tabellenende ziert. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

VfB Mosbach/Waldstadt – ETSV Lauda. (Sonntag, 13 Uhr). Während der VfB (8:2) als Verfolger weiterhin aussichtsreich vorne agiert, so verfügt der Gast (2:8) nur über zwei Zähler und steht damit hoch gefährdet in hinterer Region. Auch bei dieser Visite droht eine erneute Niederlage, die aller Voraussicht nach bestenfalls in achtbaren Grenzen gehalten werden könnte. ege

