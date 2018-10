VfB Bad Mergentheim entscheidet Lokalderby knapp für sich

Der VfB Bad Mergentheim ist erfolgreich in die Saison 2018/19 gestartet. Für die zweite und dritte Mannschaft hat man insgesamt vier Neuzugänge begrüßen können. Norbert Jezierski ist die neue Nr. 1 in der „Zweiten“, Martin Kraft vom FC Igersheim spielt auf Nr. 2 und Michael Mayer vom SV Elpersheim spielt an Nr. 4. Davood Karkhi vom TTV Oberlauda ergänzt die „Dritte“ auf Nr. 2.

Herren-Bezirksklasse A

Zum ersten Spie der Saison 2018/19 musste der VfB Bad Mergentheim I beim TSV Rossfeld III mit Ersatz antreten. Die Mergentheimer spielten jedoch stark auf und verbuchten mit 9:3 gleich den ersten Sieg. Im zweiten Spiel ging es zum SC Buchenbach II. Auch die Buchenbacher konnten den Heimvorteil nicht nutzen und unterlagen den Kurstädtern mit 6:9. Bei diesem Spiel lieferten die Badestädter eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Es folgte die erste Niederlage im Heimspiel gegen den TSV Gerabronn mit 5:9. Die Gerabronner bestachen mit einer durchgängig stark besetzte Mannschaft.

Am vergangenen Wochenende war nun der TSV Markelsheim zu Gast in der Bad Mergentheimer Turnhalle Stadtgarten. Die Gäste waren vor allem im vorderen Paarkreuz stark besetzt, doch Pattschull bezwang in einem tollen Spiel die Nr. 1 aus Markelsheim. Die Begegnung war äußerst spannend und hochklassig. Mergentheim gewann zwei Eingangsdoppel gewinnen, danach verlief die Partie ausgeglichen. Ersatzspieler Kraft trug mit zwei gewonnen Einzel dazu beitragen, dass die Entscheidung erst im Schlussdoppel fiel. Die Bad Mergentheimer entschieden dieses Match in drei Sätzen zum 9:7- Endstand für sich.

Nach diesen vier Spielen belegt die erste Mannschaft des VfB mit 6:2 Punkten den dritten Tabellenplatz.

Im nächsten Spiel müssen die Mergentheimer am Samstag, 27. Oktober um 18 Uhr bei Tabellenführer TSV Kupferzell antreten.

Herren-Kreisliga A

Bad Mergentheim II musste zunächst bei der SG Garnberg II antreten und sie nahmen mit einem 9:3-Sieg beide Punkte mit nach Hause. Im zweiten Spiel trotzte man dem Tabellenführer TSV Schrozberg zu Hause ein 8:8-Unentschieden ab. Die nächsten zwei Tabellenpunkte fuhr man auswärts beim TSV Gerabronn mit einem klaren 9:3 ein.

Die erste und bisher einzige Niederlage fing sich die Bad Mergentheimer „Zweite“ bei der SpVgg Gröningen-Satteldorf V mit 9:4 ein. Die Mergentheimer belegen mit 5:3 Punkten den dritten Platz. Im nächsten Spiel muss das Team II des VfB Bad Mergentheim am Samstag, 27. Oktober, um 18 Uhr beim FC Igersheim antreten.

Herren-Kreisliga B

Die dritte Bad Mergentheimer Mannschaft verzeichnete im Heimspiel gegen den TV Niederstetten mit 9:3 einen Auftaktsieg. Gegen den TSV Markelsheim II musste man eine bittere 2:9-Niederlage einstecken. Die nächste bittere Niederlage gab es im Heimspiel gegen DJK-TSV Bieringen. Beim 1:9 hatteder VfB keine Chance. Im nächsten Spiel ist man am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr Gastgeber gegen die TTF Laudenbach II. Gespielt werden alle Heimspiele in der Turnhalle Stadtgarten. bö

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018