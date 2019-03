VfB II festigt zweiten Platz

VfB Bad Mergentheim II: SpVgg Gröningen-Satteldorf V 9:4

Im Spiel gegen den Tabellenvierten in der Herren Kreisliga A Gruppe 2 behaupteten sich die Mergentheimer mit 9:4. Die Eingangsdoppel waren eine klare Sache für die Badestädter: Mit 3:0 ging MGH II in Führung. Das vordere Paarkreuz sorgte dann für die klare 5:0-Führung. Im mittleren und im hinteren Paarkreuz gab es eine Punkteteilung, so dass man den ersten Durchgang mit 7:2 abschloss. Im zweiten Durchgang gab es dann sowohl im vorderen als auch auch im mittleren Paarkreuz eine Punkteteilung und somit stand der überzeugende 9:4-Heimsieg fest. Mergentheim II belegt mit drei Punkten Rückstand auf den Ersten und zwei Punkten Vorsprung auf den Dritten den zweiten Platz.

VfB Bad Mergentheim III : SV Bieberehren 7:9 Punkte

Eine knappe 9:7 Niederlage musste die Mergentheimer Dritte im Spiel der Herren Kreisliga B Gruppe 2 gegen den Gast aus Bayern einstecken. Bei den Eingangdoppeln lag man noch mit 2:1 in Führung. Vor dem Schlussdoppel lagen die Mergentheimer mit 7:8 zurück. Das starke Spitzendoppel aus Bieberehren ließ dann mit nur einem Satzverlustnichts mehr anbrennen und beendete die Partie erfolgreich zum 9:7 Auswärtssieg.

Die nächsten Spiele: Der VfB Bad Mergentheim I empfängt am 30. März um 18.30 Uhr den FC Creglingen. Die Dritte Mannschaft des VfB spielt wieder am 28. März um 19.30 gegen den TSV Markelsheim II um Punkte. Alle Spiele finden in der Turnhalle Stadtgarten statt. Die Zweite Mannschaft hat ein spielfreies Wochenende. VfB/Bö

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019