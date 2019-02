VfB klettert auf Rang eins

Herren Bezirksklasse A (Gr. 1)

TSV Crailsheim – VfB Bad Mergentheim I 6:9

Nach den Eingangsdoppeln lag Bad Mergentheim noch mit 1:2 zurück. Gut aufgelegt war dann das vordere Paarkreuz der Mergentheimer, denn es sorgte für die 3:2-Führung. In der Mitte wie auch im hinteren Paarkreuz gab es Punkteteilungen, so dass es nach dem ersten Durchgang 5:4 für Bad Mergentheim stand. Die Spitzenspieler der Badestädter bauten den Vorsprung dann auf 7:4 aus. Durch erneute Punkteteilungen in der Mitte und hinten reichte es aber trotzdem zum alles im allem verdienten 9:6-Sieg, der den Sprung an die Tabellenspitze brachte.

Zum nächsten Spiel empfängt die erste Mannschaft des VfB Bad Mergentheim am Samstag, 2. März, um 18.30 Uhr in der Turnhalle Stadtgarten den TSV Kupferzell. Ebenfalls am 2. März empfängt die zweite Mannschaft die SG Garnberg II (18 Uhr, Turnhalle Stadtgarten). bö

